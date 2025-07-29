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Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
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Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
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Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію

Київ • УНН

 • 3112 перегляди

Представник ТОВ "Мультіспрей" Даниїл Пишнограєв заявив, що заборона маркетингових договорів між виробниками ліків та аптеками, яка діє з 1 березня 2025 року, позбавляє малих виробників можливості конкурувати з великими фармацевтичними гігантами. Він наголосив, що маркетинг є ключовим для просування продукції малих компаній, оскільки вони не мають такої впізнаваності, як великі гравці ринку.

Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію

Заборона укладати маркетингові договори між виробниками ліків та аптеками, яка була запроваджена з 1 березня 2025 року, перекриває можливість для розвитку малих виробників і позбавляє їх можливості конкурувати з заводами-гігантам. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив представник ТОВ "Мультіспрей" Даниїл Пишнограєв. 

Навіщо маркетинг потрібен маленьким виробникам? Перш за все - це можливість якось конкурувати з великими фармацевтичними заводами на кшталт тих же "Дарниці" чи "Артеріуму", яким не потрібен, скажімо так, агресивний маркетинг для просування своєї продукції, бо в них є своя ніша і впізнаваність серед споживачів 

- зазначив він.

Наприклад, за його словами, всі знають про "Цитрамон-Дарниця", а якщо малий виробник хоче продавати аналог, то йому потрібен маркетинг - окрема полиця в аптеці.

Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17.07.25, 15:17 • 263188 переглядiв

Для нас маркетинг - це дійсно необхідно, щоб конкурувати з великими фармгігантами. Якщо немає цього маркетингу, то з'явиться наш новий, умовно, "цитрамон" і можливо навіть кращий, але як він буде продаватися і за допомогою чого? 

- зазначив Пишнограєв.

Він додав, що нововведення про те, що аптеки зобов’язані, в першу чергу, пропонувати пацієнтам найдешевший препарат за діючою речовиною не працює на користь саме малих виробників. Адже, таку цінову конкуренцію здатні витримати лише великі компанії з високими обсягами виробництва та надприбутками. 

Нагадаємо

З 1 березня 2025 року в Україні діє постанова Кабміну №168, що ввела обмеження націнок на ліки та заборону маркетингових угод. Зараз Уряд переглядає своє рішення.

Поки постанова не дала реальних результатів, станом на червень 2025 року аналітики фіксують зростання цін на ліки в Україні, попри урядові ініціативи. Українці також зазначають, що не відчули зниження цін на ліки. Про здорожчання ліків замість здешевшання говорять й БФ "Пацієнти України". За словами голови фонду Інни Іваненко, поки пацієнти не відчувають суттєвого покращення у вартості чи доступності ліків.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'я
Дарницький район
Україна
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