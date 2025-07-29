Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС

5 человек погибли, еще трое пострадали в селе Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области в результате удара рф, который враг нанес, когда люди пришли за гуманитарной помощью, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

"Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь - в это время российские террористы нанесли удары РСЗО по мирным жителям", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, как указано, сегодня враг обстрелял и село Пески-Радьковские. Возникли пожары в здании магазина и в частном жилом доме.

К ликвидации вражеского удара привлечены подразделения ГСЧС: 13 пожарных, офицер-спасатель общины и 3 единицы техники.

россия обстреляла село в Харьковской области: пятеро погибших, трое раненых