Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС
Киев • УНН
В селе Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области 5 человек погибли и 3 пострадали в результате удара рф во время раздачи гуманитарной помощи. Враг также обстрелял село Пески-Радьковские, вызвав пожары.
5 человек погибли, еще трое пострадали в селе Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области в результате удара рф, который враг нанес, когда люди пришли за гуманитарной помощью, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
Детали
"Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь - в это время российские террористы нанесли удары РСЗО по мирным жителям", - сообщили в ГСЧС.
Кроме того, как указано, сегодня враг обстрелял и село Пески-Радьковские. Возникли пожары в здании магазина и в частном жилом доме.
К ликвидации вражеского удара привлечены подразделения ГСЧС: 13 пожарных, офицер-спасатель общины и 3 единицы техники.
россия обстреляла село в Харьковской области: пятеро погибших, трое раненых29.07.25, 13:02 • 2408 просмотров