Ворог завдав смертоносного удару по Харківщині, коли люди прийшли за гуманітарною допомогою - ДСНС

5 людей загинули, ще троє постраждали у селі Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині внаслідок удару рф, який ворог завдав, коли люди прийшли за гуманітарною допомогою, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

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"Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу - у цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях", - повідомили у ДСНС.

Окрім того, як вказано, сьогодні ворог обстріляв і село Піски-Радьківські. Виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному житловому будинку.

До ліквідації ворожого удару залучені підрозділи ДСНС: 13 вогнеборців, офіцер-рятувальник громади та 3 одиниці техніки.

росія обстріляла село на Харківщині: п’ятеро загиблих, троє поранених