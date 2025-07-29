Ворог завдав смертоносного удару по Харківщині, коли люди прийшли за гуманітарною допомогою - ДСНС
Київ • УНН
У селі Новоплатонівка Ізюмського району Харківщини 5 людей загинули та 3 постраждали внаслідок удару рф під час роздачі гуманітарної допомоги. Ворог також обстріляв село Піски-Радьківські, спричинивши пожежі.
5 людей загинули, ще троє постраждали у селі Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині внаслідок удару рф, який ворог завдав, коли люди прийшли за гуманітарною допомогою, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.
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"Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу - у цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях", - повідомили у ДСНС.
Окрім того, як вказано, сьогодні ворог обстріляв і село Піски-Радьківські. Виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному житловому будинку.
До ліквідації ворожого удару залучені підрозділи ДСНС: 13 вогнеборців, офіцер-рятувальник громади та 3 одиниці техніки.
росія обстріляла село на Харківщині: п’ятеро загиблих, троє поранених29.07.25, 13:02 • 2424 перегляди