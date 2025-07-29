росія обстріляла село на Харківщині: п’ятеро загиблих, троє поранених

Вранці 29 липня російські війська завдали удару по селу Новоплатонівка на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних мешканців, ще троє дістали поранення. Правоохоронці фіксують наслідки воєнного злочину, повідомила Національна поліція України, передає УНН.

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29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району. Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості - йдеться у дописі.

Як повідомляється, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають доказову базу.

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