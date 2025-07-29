росія обстріляла село на Харківщині: п’ятеро загиблих, троє поранених

$41.800.02
48.700.28
ukenru
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
Ексклюзив
08:00 • 14580 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
06:30 • 61148 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 липня, 05:00 • 35214 перегляди
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
28 липня, 17:54 • 49679 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 145249 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
28 липня, 13:15 • 79677 перегляди
10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 156526 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:12 • 68276 перегляди
Масове вбивство росією полонених в Оленівці: в Офісі Генпрокурора розповіли про хід розслідування
28 липня, 10:55 • 61239 перегляди
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
28 липня, 09:50 • 52275 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
5.5м/с
50%
742мм
Популярнi новини
Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю29 липня, 01:17 • 40897 перегляди
Китай був проти: Трамп відмовив президенту Тайваню у зупинці в Нью-Йорку - FT29 липня, 02:46 • 8744 перегляди
Директор приватної компанії привласнив майже півмільйона грн на модульних будинках для постраждалих29 липня, 03:15 • 29678 перегляди
Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN08:39 • 27492 перегляди
Авіаудар рф по колонії: Мін'юст уточнив, що загинули 16 засуджених, 44 поранено09:49 • 21523 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися06:30 • 61129 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 145230 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 119512 перегляди
17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати 28 липня, 12:53 • 134819 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 156513 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Косюк Юрій Анатолійович
Білл Клінтон
Пем Бонді
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 92056 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 146093 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 83139 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 81726 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 76211 перегляди
Актуальне
Forbes
Leopard 2
The New York Times
Вашингтон пост
Truth Social

росія обстріляла село на Харківщині: п’ятеро загиблих, троє поранених

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

29 липня російські війська обстріляли село Новоплатонівка на Харківщині, ймовірно, з РСЗВ. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення.

росія обстріляла село на Харківщині: п’ятеро загиблих, троє поранених

Вранці 29 липня російські війська завдали удару по селу Новоплатонівка на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних мешканців, ще троє дістали поранення. Правоохоронці фіксують наслідки воєнного злочину, повідомила Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району. Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості

- йдеться у дописі.

Як повідомляється, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають доказову базу.

Армія рф вбила 22 людини, серед жертв - вагітна жінка: Зеленський відреагував на нічну російську атаку і вказав на важливість заяви Трампа29.07.25, 11:04 • 2490 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Реактивна система залпового вогню
Харківська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9