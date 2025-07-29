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Армія рф вбила 22 людини, серед жертв - вагітна жінка: Зеленський відреагував на нічну російську атаку і вказав на важливість заяви Трампа

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

За минулу добу російська армія вбила 22 людини та поранила 85 в Україні. У Кам'янському кількість жертв зросла до трьох, включаючи 23-річну вагітну жінку, після ракетного удару по лікарні.

Армія рф вбила 22 людини, серед жертв - вагітна жінка: Зеленський відреагував на нічну російську атаку і вказав на важливість заяви Трампа

За минулу добу російська армія вбила в Україні 22 людини, ще 85 людей були поранені. У Кам'янському кількість жертв зросла до трьох - серед них вагітна жінка. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, реагуючи на чергову атаку рф, пише УНН.

Учора прозвучали дуже важливі слова Президента Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують

- написав Президент у соцмережах.

Глава держави вказав: "Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах та передбачуваність життя. Усім, але не росії".

Станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 85 людей були поранені

- повідомив Зеленський.

З його слів, під російськими ударами були 73 українські міста та села.

О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське - по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки

- написав Зеленський.

Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація, за даними Глави держави, вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. "Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями", - зазначив Президент.

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"І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії", - наголосив Зеленський.

Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби росія не відмовлялась, - усе це свідчить, що москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру

- підкреслив Президент.

"Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на росію. Мир можливий. Але тоді, коли росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Запорізька область
Дональд Трамп
Кам'янське
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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