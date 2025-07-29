Армія рф вбила 22 людини, серед жертв - вагітна жінка: Зеленський відреагував на нічну російську атаку і вказав на важливість заяви Трампа
Київ • УНН
За минулу добу російська армія вбила 22 людини та поранила 85 в Україні. У Кам'янському кількість жертв зросла до трьох, включаючи 23-річну вагітну жінку, після ракетного удару по лікарні.
За минулу добу російська армія вбила в Україні 22 людини, ще 85 людей були поранені. У Кам'янському кількість жертв зросла до трьох - серед них вагітна жінка. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, реагуючи на чергову атаку рф, пише УНН.
Учора прозвучали дуже важливі слова Президента Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують
Глава держави вказав: "Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах та передбачуваність життя. Усім, але не росії".
Станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 85 людей були поранені
З його слів, під російськими ударами були 73 українські міста та села.
О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське - по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки
Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація, за даними Глави держави, вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. "Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями", - зазначив Президент.
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"І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії", - наголосив Зеленський.
Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби росія не відмовлялась, - усе це свідчить, що москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру
"Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на росію. Мир можливий. Але тоді, коли росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.