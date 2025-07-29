Армия рф убила 22 человека, среди жертв - беременная женщина: Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку и указал на важность заявления Трампа

За минувшие сутки российская армия убила в Украине 22 человека, еще 85 человек были ранены. В Каменском количество жертв возросло до трех - среди них беременная женщина. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, реагируя на очередную атаку рф, пишет УНН.

Вчера прозвучали очень важные слова Президента Трампа о том, как российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и одновременно убивая людей. Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного: Украина и вся Европа, Соединенные Штаты, многие порядочные лидеры и страны в мире, которые нас поддерживают - написал Президент в соцсетях.

Глава государства указал: "Всем нужны спокойствие в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не россии".

По состоянию на сейчас известно, что за одни минувшие сутки, когда все вновь почувствовали надежду на окончание убийств, российская армия убила в Украине 22 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 85 человек были ранены - сообщил Зеленский.

По его словам, под российскими ударами были 73 украинских города и села.

В два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское - по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года - написал Зеленский.

В конце вчерашнего дня, уже почти в полночь, российская авиация, по данным Главы государства, ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области. "Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии. Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями", - отметил Президент.

Российский авиаудар по колонии: число погибших возросло до 17

"И это было сделано уже после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержанная миром, что россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Каждое убийство россиянами наших людей, каждый российский удар, когда уже давно могло бы быть прекращение огня, если бы россия не отказывалась, - все это свидетельствует, что москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления. Их надо принудить к прекращению убийств и миру - подчеркнул Президент.

"Я благодарю всех, кто в этом помогает. Украина приветствует усилия Президента Трампа, его настроенность достичь мира. Мы благодарим всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на россию. Мир возможен. Но тогда, когда россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.