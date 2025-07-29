россия обстреляла село в Харьковской области: пятеро погибших, трое раненых
Киев • УНН
29 июля российские войска обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области, предположительно, из РСЗО. В результате атаки погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения.
Утром 29 июля российские войска нанесли удар по селу Новоплатоновка Харьковской области. В результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения. Правоохранители фиксируют последствия военного преступления, сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины Изюмского района. В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести
Как сообщается, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательную базу.
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