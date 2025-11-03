Авиационный хаос в США: диспетчеры без зарплаты - рейсы стоят часами
В аэропортах США массово задерживаются рейсы из-за нехватки авиадиспетчеров, которые уже второй месяц работают без зарплаты. Всего задержано более 4 тысяч рейсов и отменено более 500.
В воскресенье в аэропортах США продолжались массовые задержки рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, которые уже второй месяц работают без зарплаты.
В аэропорту Ньюарка, что в Нью-Джерси, рейсы задерживались на два-три часа. Сбои распространились и на другие аэропорты региона. По данным FlightAware, всего в США задержали более 4 тысяч рейсов и отменили более 500.
Проблемы наблюдались также в Хьюстоне, Далласе, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что приоритетом остается безопасность полетов, даже если это вызывает задержки.
Опять же, когда они будут принимать решение прокормить свои семьи, я не собираюсь увольнять авиадиспетчеров. Им нужна поддержка, им нужны деньги, им нужна зарплата. Их не нужно увольнять
FAA сообщило, что около 13 тысяч авиадиспетчеров уже несколько недель работают без зарплаты. Нехватка персонала может привести к новым сбоям в полетах в ближайшие дни.
