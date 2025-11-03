Авиационный хаос в США: диспетчеры без зарплаты - рейсы стоят часами

$42.080.01
08:49
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии РФ в Луганской области
Эксклюзив
08:34
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ
3 ноября, 00:53
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове
3 ноября, 02:23
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп
3 ноября, 02:46
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США
03:22
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп
04:21
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов
08:40
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителей
07:42
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
2 ноября, 10:54
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58705 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
2 ноября, 08:00
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58465 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
1 ноября, 07:00
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 117845 просмотра
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Джон Хили
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Херсонская область
Сумская область
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
2 ноября, 15:41
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
1 ноября, 13:37
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
1 ноября, 08:30
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
31 октября, 11:19
Авиационный хаос в США: диспетчеры без зарплаты - рейсы стоят часами

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

В аэропортах США массово задерживаются рейсы из-за нехватки авиадиспетчеров, которые уже второй месяц работают без зарплаты. Всего задержано более 4 тысяч рейсов и отменено более 500.

Авиационный хаос в США: диспетчеры без зарплаты - рейсы стоят часами

В воскресенье в аэропортах США продолжались массовые задержки рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, которые уже второй месяц работают без зарплаты.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аpnews.

Подробности

В аэропорту Ньюарка, что в Нью-Джерси, рейсы задерживались на два-три часа. Сбои распространились и на другие аэропорты региона. По данным FlightAware, всего в США задержали более 4 тысяч рейсов и отменили более 500.

Проблемы наблюдались также в Хьюстоне, Далласе, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что приоритетом остается безопасность полетов, даже если это вызывает задержки.

Опять же, когда они будут принимать решение прокормить свои семьи, я не собираюсь увольнять авиадиспетчеров. Им нужна поддержка, им нужны деньги, им нужна зарплата. Их не нужно увольнять

- сказал Даффи.

FAA сообщило, что около 13 тысяч авиадиспетчеров уже несколько недель работают без зарплаты. Нехватка персонала может привести к новым сбоям в полетах в ближайшие дни.

Напомним

Средняя зарплата в Украине в сентябре достигла 26 6233 грн. За месяц этот показатель вырос на 2,7%, согласно данным Госстата. 

Лилия Подоляк

