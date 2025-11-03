$42.080.01
3 листопада, 00:16 • 15472 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 29756 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 33114 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55348 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 55958 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 55585 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77610 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 88281 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116114 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 106270 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Авіаційний хаос у США: диспечери без зарплати - рейси стоять годинами

Київ • УНН

 • 388 перегляди

В аеропортах США масово затримуються рейси через нестачу авіадиспетчерів, які вже другий місяць працюють без зарплати. Загалом затримано понад 4 тисячі рейсів та скасовано понад 500.

Авіаційний хаос у США: диспечери без зарплати - рейси стоять годинами

У неділю в аеропортах США тривали масові затримки рейсів через нестачу авіадиспетчерів, які вже другий місяць працюють без зарплати.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Аpnews.

Деталі

В аеропорту Ньюарка, що в Нью-Джерсі, рейси затримувалися на дві-три години. Збої поширилися й на інші аеропорти регіону. За даними FlightAware, загалом у США затримали понад 4 тисячі рейсів і скасували понад 500.

Проблеми спостерігалися також у Х'юстоні, Далласі, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Денвері та Маямі. Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що пріоритетом залишається безпека польотів, навіть якщо це спричиняє затримки.

Знову ж таки, коли вони прийматимуть рішення прогодувати свої сім’ї, я не збираюся звільняти авіадиспетчерів. Їм потрібна підтримка, їм потрібні гроші, їм потрібна зарплата. Їх не потрібно звільняти

- сказав Даффі.

FAA повідомило, що близько 13 тисяч авіадиспетчерів уже кілька тижнів працюють без зарплати. Нестача персоналу може призвести до нових збоїв у польотах найближчими днями. 

Нагадаємо

Середня зарплата в Україні у вересні досягла 26 6233 грн. За місяць цей показник зріс на 2,7%, згідно з даними Держстату. 

Лілія Подоляк

