Авіаційний хаос у США: диспечери без зарплати - рейси стоять годинами
Київ • УНН
В аеропортах США масово затримуються рейси через нестачу авіадиспетчерів, які вже другий місяць працюють без зарплати. Загалом затримано понад 4 тисячі рейсів та скасовано понад 500.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Аpnews.
Деталі
В аеропорту Ньюарка, що в Нью-Джерсі, рейси затримувалися на дві-три години. Збої поширилися й на інші аеропорти регіону. За даними FlightAware, загалом у США затримали понад 4 тисячі рейсів і скасували понад 500.
Проблеми спостерігалися також у Х'юстоні, Далласі, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Денвері та Маямі. Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що пріоритетом залишається безпека польотів, навіть якщо це спричиняє затримки.
Знову ж таки, коли вони прийматимуть рішення прогодувати свої сім’ї, я не збираюся звільняти авіадиспетчерів. Їм потрібна підтримка, їм потрібні гроші, їм потрібна зарплата. Їх не потрібно звільняти
FAA повідомило, що близько 13 тисяч авіадиспетчерів уже кілька тижнів працюють без зарплати. Нестача персоналу може призвести до нових збоїв у польотах найближчими днями.
Нагадаємо
