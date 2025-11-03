Авіаційний хаос у США: диспечери без зарплати - рейси стоять годинами

У неділю в аеропортах США тривали масові затримки рейсів через нестачу авіадиспетчерів, які вже другий місяць працюють без зарплати.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Аpnews.

Деталі

В аеропорту Ньюарка, що в Нью-Джерсі, рейси затримувалися на дві-три години. Збої поширилися й на інші аеропорти регіону. За даними FlightAware, загалом у США затримали понад 4 тисячі рейсів і скасували понад 500.

Проблеми спостерігалися також у Х'юстоні, Далласі, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Денвері та Маямі. Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що пріоритетом залишається безпека польотів, навіть якщо це спричиняє затримки.

Знову ж таки, коли вони прийматимуть рішення прогодувати свої сім’ї, я не збираюся звільняти авіадиспетчерів. Їм потрібна підтримка, їм потрібні гроші, їм потрібна зарплата. Їх не потрібно звільняти - сказав Даффі.

FAA повідомило, що близько 13 тисяч авіадиспетчерів уже кілька тижнів працюють без зарплати. Нестача персоналу може призвести до нових збоїв у польотах найближчими днями.

Нагадаємо

