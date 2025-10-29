$42.080.01
Ексклюзив
12:21 • 2184 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 10995 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
09:51 • 11032 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48455 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42459 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 43949 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113180 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58881 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54018 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78461 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48402 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51077 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Середня зарплата в Україні зросла на 2,7% за місяць: де платять найбільше

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Середня зарплата в Україні у вересні досягла 26 6233 грн. За місяць цей показник зріс на 2,7%, згідно з даними Держстату.

Середня зарплата в Україні зросла на 2,7% за місяць: де платять найбільше

Середня зарплата в Україні у вересні сягнула 26 6233 грн, зрісши за місяць на 2,7%, свідчать дані Державної служби статистики, пише УНН.

Деталі

За сферами діяльності, як повідомляється, зарплата варіювалася так:

  • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - 25727 грн (+2,4%);
    • з них сільське господарство - 25279 грн (+0,7%);
      • промисловість - 29954 грн (+3,5%);
        • будівництво - 24456 грн - (+6,3%);
          • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 31266 грн (+0,4%);
            • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 27793 грн (+6,7%);
              • наземний і трубопровідний транспорт - 25626 грн (+11,3%);
                • водний транспорт - 25601 грн (+2,9%);
                  • авіаційний транспорт - 57028 грн (-1%);
                    • складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - 29704 грн (+4,3%);
                      • поштова та кур'єрська діяльність - 18682 грн (+0,3%);
                        • тимчасове розміщування й організація харчування - 18807 грн (-1%);
                          • інформація та телекомунікації - 64330 грн (-1,4%);
                            • фінансова та страхова діяльність - 50706 грн (-3%);
                              • операції з нерухомим майном - 23011 грн (-0,2%);
                                • професійна, наукова та технічна діяльність - 35166 грн (+3,7%);
                                  • з неї наукові дослідження та розробки - 26926 грн (+4,8%);
                                    • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 20490 грн (+2%);
                                      • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - 32871 грн (-6,4%);
                                        • освіта - 16901 грн (+17,1%);
                                          • охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 18373 грн (-4,8%);
                                            • з них охорона здоров'я - 18469 грн (-4,7%);
                                              • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 19319 грн (+4,4%);
                                                • діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг - 14809 грн (+5,7%);
                                                  • функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 15236 грн (+6%);
                                                    • надання інших видів послуг - 29577 грн (+2%).

                                                      У 2024 році середньомісячна зарплата в Україні зросла більш ніж на 25% - Мінекономіки16.04.25, 16:20 • 6884 перегляди

                                                      Юлія Шрамко

