Середня зарплата в Україні зросла на 2,7% за місяць: де платять найбільше

Середня зарплата в Україні у вересні сягнула 26 6233 грн, зрісши за місяць на 2,7%, свідчать дані Державної служби статистики, пише УНН.

Деталі

За сферами діяльності, як повідомляється, зарплата варіювалася так:

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - 25727 грн (+2,4%);

з них сільське господарство - 25279 грн (+0,7%);

промисловість - 29954 грн (+3,5%);

будівництво - 24456 грн - (+6,3%);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 31266 грн (+0,4%);

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 27793 грн (+6,7%);

наземний і трубопровідний транспорт - 25626 грн (+11,3%);

водний транспорт - 25601 грн (+2,9%);

авіаційний транспорт - 57028 грн (-1%);

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - 29704 грн (+4,3%);

поштова та кур'єрська діяльність - 18682 грн (+0,3%);

тимчасове розміщування й організація харчування - 18807 грн (-1%);

інформація та телекомунікації - 64330 грн (-1,4%);

фінансова та страхова діяльність - 50706 грн (-3%);

операції з нерухомим майном - 23011 грн (-0,2%);

професійна, наукова та технічна діяльність - 35166 грн (+3,7%);

з неї наукові дослідження та розробки - 26926 грн (+4,8%);

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 20490 грн (+2%);

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - 32871 грн (-6,4%);

освіта - 16901 грн (+17,1%);

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 18373 грн (-4,8%);

з них охорона здоров'я - 18469 грн (-4,7%);

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 19319 грн (+4,4%);

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг - 14809 грн (+5,7%);

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 15236 грн (+6%);

надання інших видів послуг - 29577 грн (+2%).

