Середня зарплата в Україні зросла на 2,7% за місяць: де платять найбільше
Київ • УНН
Середня зарплата в Україні у вересні досягла 26 6233 грн. За місяць цей показник зріс на 2,7%, згідно з даними Держстату.
Деталі
За сферами діяльності, як повідомляється, зарплата варіювалася так:
- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - 25727 грн (+2,4%);
- з них сільське господарство - 25279 грн (+0,7%);
- промисловість - 29954 грн (+3,5%);
- будівництво - 24456 грн - (+6,3%);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 31266 грн (+0,4%);
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 27793 грн (+6,7%);
- наземний і трубопровідний транспорт - 25626 грн (+11,3%);
- водний транспорт - 25601 грн (+2,9%);
- авіаційний транспорт - 57028 грн (-1%);
- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - 29704 грн (+4,3%);
- поштова та кур'єрська діяльність - 18682 грн (+0,3%);
- тимчасове розміщування й організація харчування - 18807 грн (-1%);
- інформація та телекомунікації - 64330 грн (-1,4%);
- фінансова та страхова діяльність - 50706 грн (-3%);
- операції з нерухомим майном - 23011 грн (-0,2%);
- професійна, наукова та технічна діяльність - 35166 грн (+3,7%);
- з неї наукові дослідження та розробки - 26926 грн (+4,8%);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 20490 грн (+2%);
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - 32871 грн (-6,4%);
- освіта - 16901 грн (+17,1%);
- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 18373 грн (-4,8%);
- з них охорона здоров'я - 18469 грн (-4,7%);
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 19319 грн (+4,4%);
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг - 14809 грн (+5,7%);
- функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 15236 грн (+6%);
- надання інших видів послуг - 29577 грн (+2%).
