Средняя зарплата в Украине выросла на 2,7% за месяц: где платят больше всего

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 270 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5562 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 8808 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45761 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41211 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43400 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111642 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58813 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53955 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78441 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"29 октября, 02:23 • 37831 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 36045 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48057 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28495 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20296 просмотра
публикации
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 5580 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 9806 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 45769 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48529 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 111645 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Даниэль Эк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20647 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28851 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 28415 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 30725 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 38181 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Financial Times
Холм

Средняя зарплата в Украине выросла на 2,7% за месяц: где платят больше всего

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Средняя зарплата в Украине в сентябре достигла 26 6233 грн. За месяц этот показатель вырос на 2,7%, согласно данным Госстата.

Средняя зарплата в Украине выросла на 2,7% за месяц: где платят больше всего

Средняя зарплата в Украине в сентябре достигла 26 6233 грн, увеличившись за месяц на 2,7%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет УНН.

Детали

По сферам деятельности, как сообщается, зарплата варьировалась так:

  • сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство - 25727 грн (+2,4%);
    • из них сельское хозяйство - 25279 грн (+0,7%);
      • промышленность - 29954 грн (+3,5%);
        • строительство - 24456 грн - (+6,3%);
          • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 31266 грн (+0,4%);
            • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 27793 грн (+6,7%);
              • наземный и трубопроводный транспорт - 25626 грн (+11,3%);
                • водный транспорт - 25601 грн (+2,9%);
                  • авиационный транспорт - 57028 грн (-1%);
                    • складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта - 29704 грн (+4,3%);
                      • почтовая и курьерская деятельность - 18682 грн (+0,3%);
                        • временное размещение и организация питания - 18807 грн (-1%);
                          • информация и телекоммуникации - 64330 грн (-1,4%);
                            • финансовая и страховая деятельность - 50706 грн (-3%);
                              • операции с недвижимым имуществом - 23011 грн (-0,2%);
                                • профессиональная, научная и техническая деятельность - 35166 грн (+3,7%);
                                  • из нее научные исследования и разработки - 26926 грн (+4,8%);
                                    • деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 20490 грн (+2%);
                                      • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 32871 грн (-6,4%);
                                        • образование - 16901 грн (+17,1%);
                                          • здравоохранение и предоставление социальной помощи - 18373 грн (-4,8%);
                                            • из них здравоохранение - 18469 грн (-4,7%);
                                              • искусство, спорт, развлечения и отдых - 19319 грн (+4,4%);
                                                • деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений - 14809 грн (+5,7%);
                                                  • функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 15236 грн (+6%);
                                                    • предоставление других видов услуг - 29577 грн (+2%).

                                                      В 2024 году среднемесячная зарплата в Украине выросла более чем на 25% - Минэкономики16.04.25, 16:20 • 6884 просмотра

                                                      Юлия Шрамко

                                                      ОбществоЭкономика
                                                      Украина