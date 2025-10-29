Средняя зарплата в Украине выросла на 2,7% за месяц: где платят больше всего
Киев • УНН
Средняя зарплата в Украине в сентябре достигла 26 6233 грн. За месяц этот показатель вырос на 2,7%, согласно данным Госстата.
Детали
По сферам деятельности, как сообщается, зарплата варьировалась так:
- сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство - 25727 грн (+2,4%);
- из них сельское хозяйство - 25279 грн (+0,7%);
- промышленность - 29954 грн (+3,5%);
- строительство - 24456 грн - (+6,3%);
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 31266 грн (+0,4%);
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 27793 грн (+6,7%);
- наземный и трубопроводный транспорт - 25626 грн (+11,3%);
- водный транспорт - 25601 грн (+2,9%);
- авиационный транспорт - 57028 грн (-1%);
- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта - 29704 грн (+4,3%);
- почтовая и курьерская деятельность - 18682 грн (+0,3%);
- временное размещение и организация питания - 18807 грн (-1%);
- информация и телекоммуникации - 64330 грн (-1,4%);
- финансовая и страховая деятельность - 50706 грн (-3%);
- операции с недвижимым имуществом - 23011 грн (-0,2%);
- профессиональная, научная и техническая деятельность - 35166 грн (+3,7%);
- из нее научные исследования и разработки - 26926 грн (+4,8%);
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 20490 грн (+2%);
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 32871 грн (-6,4%);
- образование - 16901 грн (+17,1%);
- здравоохранение и предоставление социальной помощи - 18373 грн (-4,8%);
- из них здравоохранение - 18469 грн (-4,7%);
- искусство, спорт, развлечения и отдых - 19319 грн (+4,4%);
- деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений - 14809 грн (+5,7%);
- функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 15236 грн (+6%);
- предоставление других видов услуг - 29577 грн (+2%).
