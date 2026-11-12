В Германии тремя контролируемыми взрывами снесли 80-летнюю угольную электростанцию
Киев • УНН
В немецком городе Люнен контролируемыми взрывами разрушили градирню, дымовую трубу и котельную электростанции. Для демонтажа использовали 420 кг взрывчатки.
В Германии снесли угольную электростанцию тремя контролируемыми взрывами. Об этом сообщает Tagesschau, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 130-метровая градирня, 250-метровая дымовая труба и 70-метровая котельная угольной электростанции были разрушены в немецком городе Люnenе, в земле Северный Рейн — Вестфалия. Для этого потребовалось 420 кг взрывчатки.
Угольная электростанция в Люnenе проработала более 80 лет с момента её ввода в эксплуатацию в 1938 году. В июне прошлого года начались работы по её демонтажу.
В соответствии с планом властей Германия должна полностью прекратить использование ископаемого угля в энергетике к 2038 году.
Напомним
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