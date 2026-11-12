В Германии тремя контролируемыми взрывами снесли 80-летнюю угольную электростанцию

В Германии снесли угольную электростанцию тремя контролируемыми взрывами. Об этом сообщает Tagesschau, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 130-метровая градирня, 250-метровая дымовая труба и 70-метровая котельная угольной электростанции были разрушены в немецком городе Люnenе, в земле Северный Рейн — Вестфалия. Для этого потребовалось 420 кг взрывчатки.

Угольная электростанция в Люnenе проработала более 80 лет с момента её ввода в эксплуатацию в 1938 году. В июне прошлого года начались работы по её демонтажу.

В соответствии с планом властей Германия должна полностью прекратить использование ископаемого угля в энергетике к 2038 году.

Напомним

Европейская комиссия одобрила план Германии по строительству новых газовых электростанций до 2031 года.

Мир должен был начать отказываться от угля в 2026 году, но Трамп и война рф против Украины изменили прогноз