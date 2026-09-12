Мир должен был начать отказываться от угля в 2026 году, но Трамп и война рф против Украины изменили прогноз
Киев • УНН
После рекордного 2025 года спрос на уголь должен был снизиться в 2026-м. Война рф против Украины и политика Трампа ставят прогноз под сомнение.
Мировой спрос на уголь, который после рекордного 2025 года наконец должен был начать сокращаться, может оставаться высоким дольше, чем прогнозировалось. Среди причин — энергетические последствия полномасштабной войны россии против Украины и политика президента США Дональда Трампа, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Уголь остается крупнейшим источником выбросов парниковых газов в энергетическом секторе. Именно поэтому постепенный отказ от него считался одним из ключевых способов выполнения Парижского климатического соглашения и сдерживания глобального потепления.
Ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Сокращение поставок российского газа в Европу и резкий рост цен на энергоносители заставили ряд стран вновь активнее использовать уголь в качестве альтернативного топлива.
2026 год должен был стать переломным
Тенденция сохранялась до 2025 года, который стал рекордным по мировому спросу на уголь. Международное энергетическое агентство ожидало, что уже в 2026 году ситуация изменится и потребление начнет сокращаться.
Однако, как отмечает BBC, эти прогнозы оказались под вопросом после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и изменения американской энергетической политики.
Таким образом, ожидаемое сворачивание использования одного из наиболее углеродоемких видов топлива откладывается, несмотря на международные обязательства по сокращению выбросов и борьбе с глобальным потеплением.
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