Земля вскоре превысит безопасный температурный предел — ООН

Земля близка к опасному температурному порогу, установленному Парижским климатическим соглашением 2015 года. ООН уверяет, что у мира все еще есть шанс попытаться вернуть температуру к безопасному уровню. Об этом сообщает издание AP, передает УНН.

В рамках стратегического отступления в борьбе с изменением климата Организация Объединенных Наций признала, что Земля упустила шанс предотвратить некоторые из наихудших последствий глобального потепления. Поэтому теперь мир должен выяснить, как снизить температуру ниже опасной зоны и вернуть ее к безопасному уровню, говорят чиновники – пишет издание.

По информации издания, в новом докладе ООН по окружающей среде говорится, что главной причиной потепления на Земле остается сжигание угля, нефти и газа.

ООН считает, что Земля утратила возможность избежать части самых тяжелых последствий изменения климата, однако это не означает, что попытки сдержать потепление следует прекратить.

Вместо того чтобы сдаваться, ученые и представители ООН рекомендуют попытаться ограничить чрезмерное потепление, а затем снизить температуру до согласованного порога. Но это все равно будет означать десятилетия увеличения количества стихийных бедствий, связанных с погодой, повышения уровня моря, вымирания и таяния ледников и ледяных щитов – пишет издание.

Человечество превышает предел возможного, чтобы избежать климатической катастрофы – заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

После периода чрезмерного потепления новая стратегия предусматривает возвращение к уровню ниже предельного значения путем прекращения использования ископаемого топлива и разработки определенного способа извлечения производимого промышленностью углекислого газа из воздуха.

Это проверка реальностью. Нам приходится жить с этим более теплым миром. Но мы все еще можем многое сделать, чтобы ограничить потепление - сказал соавтор доклада Ричард Беттс, климатолог из Эксетерского университета.

Напомним

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 86% вероятности нового температурного рекорда к 2030 году. На потепление повлияют явление Эль-Ниньо и выбросы углекислого газа.