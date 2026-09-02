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Земля незабаром перевищить безпечний температурний ліміт – ООН

Київ • УНН

 • 698 перегляди

ООН визнає втрату шансу уникнути частини наслідків потепління. Світ ще може знизити температуру після перевищення ліміту.

Земля незабаром перевищить безпечний температурний ліміт – ООН

Земля близька до небезпечного температурного порогу, визначеного Паризькою кліматичною угодою 2015 року. ООН запевняє, що світ ще має шанс спробувати повернути температуру до безпечного рівня. Про це повідомляє видання АР, передає УНН.

У рамках стратегічного відступу в боротьбі зі зміною клімату Організація Об'єднаних Націй визнала, що Земля втратила шанс запобігти деяким найгіршим наслідкам глобального потепління. Тож тепер світ повинен з'ясувати, як знизити температуру нижче небезпечної зони та повернути її до безпечного стану, кажуть чиновники 

– пише видання.

За інформацією видання, у новому звіті ООН з навколишнього середовища, йдеться, що головною причиною потепління на Землі залишається спалювання вугілля, нафти та газу. 

ООН вважає, що Земля втратила можливість уникнути частини найтяжчих наслідків зміни клімату, однак це не означає, що спроби стримати потепління варто припинити. 

Замість того, щоб здаватися, вчені та представники ООН рекомендують спробувати обмежити надмірне потепління, а потім знизити температуру до узгодженого порогу. Але це все одно означатиме десятиліття збільшення кількості стихійних лих, пов'язаних з погодою , підняття рівня моря, вимирання та танення льодовиків і льодовиків 

– пише видання.

Людство перевищує межу можливого, щоб уникнути кліматичної катастрофи

 – заявив Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш.

Після періоду надмірного потепління нова стратегія передбачає повернення до рівня нижче ліміту шляхом припинення використання викопного палива та розробки певного способу висмоктування вуглекислого газу з повітря, що виробляється промисловістю.

Це перевірка реальності. Нам доводиться жити з цим теплішим світом. Але ми все ще можемо багато зробити, щоб обмежити потепління 

- сказав співавтор звіту Річард Беттс, кліматолог з Університету Ексетера.

Нагадаємо

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує 86% ймовірності нового температурного рекорду до 2030 року. На потепління вплине явище Ель-Ніньйо та викиди вуглекислого газу.

Алла Кіосак

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