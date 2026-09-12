Світ мав почати відмовлятися від вугілля у 2026 році, але Трамп і війна рф проти України змінили прогноз

Світовий попит на вугілля, який після рекордного 2025 року мав нарешті почати скорочуватися, може залишатися високим довше, ніж прогнозувалося. Серед причин – енергетичні наслідки повномасштабної війни росії проти України та політика президента США Дональда Трампа, повідомляє BBC, пише УНН.

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Вугілля залишається найбільшим джерелом викидів парникових газів в енергетичному секторі. Саме тому поступова відмова від нього вважалася одним із ключових способів виконання Паризької кліматичної угоди та стримування глобального потепління.

Ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Скорочення постачання російського газу до Європи та різке зростання цін на енергоносії змусили низку країн знову активніше використовувати вугілля як альтернативне паливо.

2026 рік мав стати переломним

Тенденція зберігалася до 2025 року, який став рекордним за світовим попитом на вугілля. Міжнародне енергетичне агентство очікувало, що вже у 2026 році ситуація зміниться і споживання почне скорочуватися.

Однак, як зазначає BBC, ці прогнози опинилися під питанням після повернення Дональда Трампа до Білого дому та зміни американської енергетичної політики.

Таким чином, очікуване згортання використання одного з найбільш вуглецевоємних видів палива відкладається, попри міжнародні зобов'язання зі скорочення викидів та боротьби з глобальним потеплінням.

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