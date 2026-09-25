У Києві ще один "приліт", ворожий дрон атакував офісну будівлю
Київ • УНН
У Солом’янському районі Києва дрон пошкодив фасад і вибив вікна в офісній будівлі. Попередньо, там виникла пожежа.
Ворог знову атакував столицю дроном - у Соломʼянському районі пошкоджений фасад та вибиті вікна в 5-поверховій офісній будівлі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА, пошкоджений фасад та вибиті вікна в 5-поверховій офісній будівлі. Попередньо, є пожежа
За його словами, екстрені служби прямують на місце.
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