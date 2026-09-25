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У Києві ще один "приліт", ворожий дрон атакував офісну будівлю

Київ • УНН

 • 284 перегляди

У Солом’янському районі Києва дрон пошкодив фасад і вибив вікна в офісній будівлі. Попередньо, там виникла пожежа.

У Києві ще один "приліт", ворожий дрон атакував офісну будівлю

Ворог знову атакував столицю дроном - у Соломʼянському районі пошкоджений фасад та вибиті вікна в 5-поверховій офісній будівлі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА, пошкоджений фасад та вибиті вікна в 5-поверховій офісній будівлі. Попередньо, є пожежа 

- повідомив Кличко. 

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

У Києві внаслідок атак рф кількість загиблих зросла до семи, 46 постраждалих25.09.26, 18:12 • 3622 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Пожежі
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Віталій Кличко
Київ