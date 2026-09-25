В Киеве ещё один "прилёт": вражеский дрон атаковал офисное здание
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева дрон повредил фасад и выбил окна в офисном здании. Предварительно, там возник пожар.
Враг снова атаковал столицу дроном - в Соломенском районе поврежден фасад и выбиты окна в 5-этажном офисном здании. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Соломенском районе в результате падения БПЛА поврежден фасад и выбиты окна в 5-этажном офисном здании. Предварительно, произошел пожар
По его словам, экстренные службы направляются на место.
В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших25.09.26, 18:12 • 10286 просмотров