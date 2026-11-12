У Німеччині трьома контрольованими вибухами знесли 80-річну вугільну електростанцію

У Німеччині знесли вугільну електростанцію трьома контрольованими вибухами. Про це повідомляє Tagesschau, інформує УНН.

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Зазначається, що 130-метрова градирня, 250-метровий димохід та 70-метрова котельня вугільної електростанції були зруйновані в німецькому місті Люнені, на землі Північного Рейну-Вестфалії. Для цього знадобилося 420 кг вибухівки.

Вугільна електростанція в Люнені пропрацювала понад 80 років з моменту її введення в експлуатацію в 1938 році. У червні минулого року розпочалася робота з її демонтажу.

Відповідно до плану влади, Німеччина повинна повністю припинити використання викопного вугілля в енергетиці до 2038 року.

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