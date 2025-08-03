В Германии в третий раз за неделю нарушено движение поездов из-за поджога кабелей

В Германии в районе станции Вебау близ города Хоэнмельзен в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт обнаружен уже третий поджог кабеля на железнодорожной линии. Об этом со ссылкой на немецкий концерн Deutsche Bahn DW сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Об инциденте с поджогом кабелей стало известно в субботу, 2 августа. Как отметили в полиции, этот пожар тоже был умышленным поджогом.

Железнодорожное сообщение земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW) было восстановлено, однако расследование инцидента продолжается. На участок NRW приходится от 700 до 800 междугородних рейсов в день, многие из которых были отменены.

Дополнение

В четверг стало известно, что пожар повредил кабели в кабельном канале вблизи Дюссельдорфа. Машинист поезда заметил дым и поднял тревогу.

Второй случай повреждения был обнаружен при осмотре участка в пятницу примерно в двух километрах от места предыдущего пожара.

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