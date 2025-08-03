В Германии в третий раз за неделю нарушено движение поездов из-за поджога кабелей
Киев • УНН
В Германии зафиксирован третий поджог кабелей на железнодорожной линии вблизи Хоэнмельзена, Саксония-Анхальт. Это привело к нарушению движения поездов, в частности в Северном Рейне-Вестфалии, где отменены сотни рейсов.
В Германии в районе станции Вебау близ города Хоэнмельзен в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт обнаружен уже третий поджог кабеля на железнодорожной линии. Об этом со ссылкой на немецкий концерн Deutsche Bahn DW сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Об инциденте с поджогом кабелей стало известно в субботу, 2 августа. Как отметили в полиции, этот пожар тоже был умышленным поджогом.
Железнодорожное сообщение земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW) было восстановлено, однако расследование инцидента продолжается. На участок NRW приходится от 700 до 800 междугородних рейсов в день, многие из которых были отменены.
Дополнение
В четверг стало известно, что пожар повредил кабели в кабельном канале вблизи Дюссельдорфа. Машинист поезда заметил дым и поднял тревогу.
Второй случай повреждения был обнаружен при осмотре участка в пятницу примерно в двух километрах от места предыдущего пожара.
В Германии самолет Бундесвера упал в реку: два человека погибли, еще один считается пропавшим без вести30.07.25, 05:08 • 4953 просмотра