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У Німеччині втретє за тиждень порушили рух залізницею через підпал кабелів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У Німеччині зафіксовано третій підпал кабелів на залізничній лінії поблизу Гоенмельзена, Саксонія-Ангальт. Це призвело до порушення руху поїздів, зокрема в Північному Рейні-Вестфалії, де скасовано сотні рейсів.

У Німеччині втретє за тиждень порушили рух залізницею через підпал кабелів

У Німеччині в районі станції Вебау поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявлено вже третій підпал кабелю на залізничній лінії. Про це з посиланням на німецький концерн Deutsche Bahn DW повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Про інцидент з підпалом кабелів стало відомо у суботу, 2 серпня. Як зазначили в поліції, ця пожежа теж була умисним підпалом.

Залізничне сполучення землі Північний Рейн-Вестфалія (NRW) було відновлено, однак розслідування інциденту триває. На ділянку NRW припадає від 700 до 800 міжміських рейсів на день, багато з яких було скасовано.

Доповнення

У четвер стало відомо, що пожежа пошкодила кабелі у кабельному каналі поблизу Дюссельдорфа. Машиніст поїзда помітив дим і підняв тривогу.

Другий випадок пошкодження було виявлено під час огляду ділянки в п'ятницю приблизно за два кілометри від місця попередньої пожежі.

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Ольга Розгон

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Північний Рейн-Вестфалія
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Німеччина