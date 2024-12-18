В Германии можно купить бункер времен Второй мировой войны за один евро

Бомбоубежище времен Второй мировой войны выставлено на аукцион в немецком городе Хамм со стартовой ценой всего 1 евро. Однако снос этого сооружения может стоить новому владельцу 620 тысяч евро. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это трехэтажное железобетонное здание с массивными стенами, которое не имеет окон и системы отопления. Площадь помещения составляет 915 кв. Планировка максимально простая, и на каждом этаже расположен один санузел с тремя унитазами. Бункер расположен в жилом районе города.

Около 70 лет здание пустовало, а теперь выставлено на аукцион федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Стартовая цена - один евро. Речь идет об историческом бомбоубежище времен Второй мировой войны, - говорится в сообщении.



Внешне здание выглядит запущенным: видны ржавые металлические штыри, вокруг разбросан мусор, стены покрыты граффити. В одной из комнат много сухих веток - их принесли птицы, обосновавшиеся в вентиляционных отверстиях.

По словам эксперта, затраты на снос бункера составят около 620 тыс. евро, что объясняет символическую начальную стоимость на аукционе. Подать заявку на приобретение объекта можно до 21 февраля в районный суд. Предыдущий владелец приобрел дом в 2004 году, но потерял его из-за долгов, ведь не платил налоги на собственность.

Бункер был построен в 1941 году. В статье не уточняется, кто именно занимался его возведением, однако известно, что большинство подобных сооружений в Германии "построены похищенными на принудительные работы". Во время воздушной тревоги 25 октября 1944 года возле бункера началась паника, в результате чего у входа погибло несколько человек.

Напомним

В районе Зюльц во время строительных работ обнаружили недетонированную бомбу времен Второй мировой войны. Из-за этого эвакуировали 3 тысячи жителей крупнейшего жилого комплекса Uni-Center в радиусе 350 метров.