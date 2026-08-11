Обмеление Рейна привело к росту цен на топливо в Германии

Из-за экстремально низкого уровня воды в Рейне в Германии растут логистические расходы на транспортировку нефти и топлива, что уже способствует повышению цен на бензин и дизельное топливо, прежде всего в западных регионах страны. Об этом сообщает Handelsblatt, пишет УНН.

Нынешний низкий уровень воды в Рейне способствует росту цен - говорит эксперт ADAC по рынку топлива Кристиан Лаберер.

В то же время это лишь один из нескольких факторов, влияющих на нынешние цены на топливо.

Причина в том, что Рейн также используется как транспортный путь для перевозки нефти, бензина и дизельного топлива. Большие танкеры обычно позволяют перевозить их значительно дешевле, чем сравнительно небольшие грузовики. По словам эксперта, из-за нынешнего низкого уровня воды "логистические расходы на транспортировку топлива и отдельных продуктов его переработки местами значительно возрастают, однако, по данным отрасли, поставки в настоящее время остаются гарантированными".

Кроме того, немецкий рынок обеспечивается не только через Рейн, но и через "сеть морских портов, нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов, а также железнодорожного и автомобильного транспорта", — отмечает Лаберер. "Поэтому в настоящее время низкий уровень воды, вероятно, способствует прежде всего региональному росту цен на топливо".

Бензин самый дорогой в Северном Рейне-Вестфалии и Гессене

Это соответствует региональному распределению цен на топливо, которое можно посмотреть на портале "Tankerkönig". По состоянию на утро вторника самый дорогой бензин — в Северном Рейне-Вестфалии и Гессене, далее следуют Бремен, Рейнланд-Пфальц и Саар.

По ценам на дизельное топливо Северный Рейн-Вестфалия и Гессен занимают второе место. Также на уровне районов заметно, что — особенно в отношении бензина — дорогие регионы сосредоточены в западной части Германии, тогда как в Баварии, прежде всего в ее южной части, топливо самое дешевое. Разница составляет несколько центов: для бензина между Баварией и Северным Рейном-Вестфалией или Гессеном — около 7 центов, для дизельного топлива — около 8 центов.

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