Германия готовится к передислокации сотен тысяч военных на восточный фланг НАТО

Германия совместно с другими странами-союзниками по НАТО в рамках "Оперативного плана Германия" (OPLAN DEU) планирует возможность переброски военных на восток Европы в случае нападения РФ на одну из стран Альянса, пишет издание Der Spiegel со ссылкой на секретный документ Бундесвера, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в случае нападения РФ на восточном фланге НАТО через Германию в течение 3-6 месяцев будет необходимо перебросить до 800 тыс. военных, а также более 200 тыс. единиц техники.

Предварительно, основной дорогой для военных колонн с запада на восток рассматривается автомагистраль А2, пролегающая из города Обергаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Берлин.

Как пишет Der Spiegel, прорабатывается вопрос безопасности этого маршрута, его "узкие места" и альтернативы. В частности, у военных есть опасения относительно передвижения через мост Хоэнварте на Эльбе к северу от Магдебурга. Поскольку в случае диверсии или ракетных ударов по мосту трасса A2 может быть полностью заблокирована.

Сообщается, что Бундесвер, власти земель и федеральное правительство продолжают работу над планом переброски войск.

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