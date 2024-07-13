Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение саммита НАТО в Вашингтоне по поддержке Украины, но подчеркнул, что вступление Киева должно состояться в обозримом будущем, передает CNN, пишет УНН, пишет УН.

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"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях за последние два дня о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позже. Потому что это единственный путь, чтобы обеспечить стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кулеба отметил, что на саммите Альянса Украина услышала обещания относительно дополнительной военной помощи, в частности системы противовоздушной обороны, а также решение о "необратимом пути" Киева в НАТО.

По словам министра, для Украины важно обеспечить войско достаточным количеством оружия, чтобы они могли удерживать позиции.

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