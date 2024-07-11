Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

На полях Саммита НАТО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление украинского дипломата в X.

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Стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по воплощению Формулы мира на пути ко второму Саммиту мира, а также предоставление Украине новых систем противовоздушной обороны.

Каждая дополнительная система противовоздушной обороны - это спасенные жизни гражданских и детей в Украине - подчеркнул Кулеба.

Также он поблагодарил Испанию за ее непоколебимую поддержку и все шаги, которые были сделаны для укрепления обороноспособности Украины.

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