США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Белый Дом, передает УНН.

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Президент США Джо Байден, Премьер-министр Нидерландов Дик Шуфа, Канцлер Германии Олаф Шольц, Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, Президент Румынии Клаус Йоханнис и Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявили о совместных усилиях с целью предоставления дополнительных возможностей противовоздушной обороны для Украины.

В совместном заявлении они подчеркнули необходимость защиты Украины от продолжающейся агрессии рф, включая преднамеренные нападения на украинские города и инфраструктуру.

Поэтому согласно информации, США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны, включая дополнительные батареи Patriot, компоненты Patriot и систему SAMP-T.

Планируется также предоставление десятков тактических систем противовоздушной обороны, таких как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard, что дополнительно усилит противовоздушную оборону Украины. США и партнеры обязались обеспечить украинскую армию сотнями дополнительных перехватчиков противовоздушной обороны в следующем году.

Лидеры выразили благодарность более чем 50 странам, предоставляющим помощь в сфере безопасности Украине, а также поддержке Инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" и Объединенной коалиции возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.

Наше послание москве и миру четкое: наша поддержка Украины является сильной и непоколебимой - Белый дом.

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