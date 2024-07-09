В США сегодня стартует саммит НАТО. Байден сделал короткое заявление
Киев • УНН
Саммит НАТО, посвященный 75-й годовщине основания Альянса, начинается сегодня в Вашингтоне. Президент США Джо Байден примет представителей стран-членов НАТО на историческом праздновании сильнейшего оборонного союза в истории.
В Вашингтоне сегодня стартует саммит НАТО. Президент США Джо Байден сделал заявление, что с нетерпением ждет возможности принять членов Альянса, передает УНН.
"Сегодня начинается исторический саммит по случаю 75-й годовщины основания НАТО. И позже этим вечером я с нетерпением жду возможности принять 31 члена НАТО в столице нашей страны, чтобы отметить самый сильный оборонный альянс в истории", - написал Байден в соцсети Х.
Добавим
Альянс уже обнародовал программу мероприятий на 9 июля.
Сначала главы делегаций должны прибыть на базу Эндрюс.
Кроме того, сегодня ожидается речь Генерального секретаря НАТО на Форуме оборонной промышленности, а впоследствии - выступления Генерального секретаря НАТО и Государственного секретаря Соединенных Штатов.
Закроет сегодняшнюю программу - праздничное мероприятие по случаю 75-й годовщины НАТО.
Украину саммите НАТО ждут позитивные новости: посол США в Альянсе анонсировала передачу Patriots9 июля 2024, 12:17 • 23101 просмотр