Убийство украинки с маленькой дочерью в Германии: МИД подтвердил задержание украинца, дело на контроле

В Германии после обнаружения тел гражданок Украины, матери и ее маленькой дочери, задержан подозреваемый украинец, он признался в преступлении, дело на особом контроле украинских дипломатов, сообщили журналистам в МИД Украины, пишет УНН.

Детали

"По сообщению Генконсульства Украины в Дюссельдорфе, 29 июня в городе Дорстен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ, обнаружены тела двух гражданок Украины - матери 1992 года рождения и дочери 2023 года рождения неподалеку от места их проживания. 30 июня правоохранительные органы задержали гражданина Украины 2009 года рождения, который сам явился на место преступления и признался в содеянном", - говорится в сообщении.

По факту инцидента, как указали в МИД, "открыто уголовное производство, выясняется в каких отношениях задержанный находился с погибшими".

"Генконсульство Украины в Дюссельдорфе направило запрос в правоохранительные органы для выяснения дополнительной информации. Дипломаты работают над тем, чтобы установить контакт с родственниками погибших и задержанного. Дело находится на особом контроле учреждения", - отметили в МИД.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в немецком Дорстене полиция обнаружила тело 32-летней женщины и ее полуторагодовалой дочери. После проведения вскрытия подтвержден насильственный характер смерти. Вечером 29 июня полиция арестовала 16-летнего украинца, который признал свою причастность к преступлению.