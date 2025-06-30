У Німеччині знайшли труп жінки та її півтарарічної доньки: 16-річний українець зізнався у своїй причетності

У німецькому Дорстені поліція виявила тіло 32-річної жінки та її півтарарічної доньки. Після проведення розтину підтверджено насильницький характер смерті. Увечері 29 червня поліція заарештувала 16-річного українця, який визнав свою причетність до злочину. Розслідування триває. Про це повідомило Головне управління поліції Реклінгхаузена передає УНН.

Після виявлення в неділю 29 червня 2025 року жінки без ознак життя та дитини з'явилася нова інформація. Жінці 32 роки, а дитині – один рік та 7-місяців. Обидві проживали в Дорстен-Гольстерхаузені. Результати розтину підтвердили підозру у насильстві

Як вказано, судово-медичні експертизи на місці злочину тривали до вечора 29 червня. Наразі слідчі працюють зі свідками та опрацьовують докази.

Увечері 29 червня 2025 року на місці події з'явився 16-річний українець, який також проживає в Дорстені, та зізнався у своїй причетності до злочину. Його було заарештовано. Розслідування триває