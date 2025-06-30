В Германии нашли труп женщины и ее полуторагодовалой дочери: 16-летний украинец признался в своей причастности

$41.640.06
48.780.14
ukenru
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
14:53 • 39879 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
12:58 • 78431 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:57 • 47292 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
30 июня, 10:13 • 53705 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
30 июня, 09:40 • 69304 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 132062 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 119405 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 119099 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 103964 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 293876 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.8м/с
62%
745мм
Популярные новости
США перехватили разговор иранских чиновников об американских ударах - WP30 июня, 10:43 • 9257 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 78093 просмотра
ВСУ остановили продвижение войск рф в Сумской области и продвинулись на курщине - Генштаб12:25 • 13325 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 46519 просмотра
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 37242 просмотра
публикации
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 37967 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 47330 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:58 • 78431 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы30 июня, 06:31 • 132062 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 293876 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 78664 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 92573 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 90655 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 101395 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 207385 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ИРИС-Т
Шахед-136
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун

В Германии нашли труп женщины и ее полуторагодовалой дочери: 16-летний украинец признался в своей причастности

Киев • УНН

 • 373 просмотра

Полиция немецкого Дорстена обнаружила тела 32-летней женщины и ее полуторагодовалой дочери со следами насильственной смерти. 16-летний украинец был арестован и сознался в причастности, расследование продолжается.

В Германии нашли труп женщины и ее полуторагодовалой дочери: 16-летний украинец признался в своей причастности

В немецком Дорстене полиция обнаружила тела 32-летней женщины и ее полуторагодовалой дочери. После проведения вскрытия подтвержден насильственный характер смерти. Вечером 29 июня полиция арестовала 16-летнего украинца, который признал свою причастность к преступлению. Расследование продолжается. Об этом сообщило Главное управление полиции Реклингхаузена, передает УНН.

После обнаружения в воскресенье 29 июня 2025 года женщины без признаков жизни и ребенка появилась новая информация. Женщине 32 года, а ребенку – один год и 7 месяцев. Обе проживали в Дорстен-Хольстерхаузене. Результаты вскрытия подтвердили подозрение в насилии 

– говорится в сообщении.

Как указано, судебно-медицинские экспертизы на месте преступления продолжались до вечера 29 июня. Сейчас следователи работают со свидетелями и обрабатывают доказательства.

Вечером 29 июня 2025 года на месте происшествия появился 16-летний украинец, также проживающий в Дорстене, и признался в своей причастности к преступлению. Он был арестован. Расследование продолжается 

- добавляют правоохранители.

В Бельгии расследуют двойное убийство украинских матери и дочери, место преступления подожгли: подробности07.06.25, 02:03 • 5098 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧПНаши за границей
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9