В Германии нашли труп женщины и ее полуторагодовалой дочери: 16-летний украинец признался в своей причастности

В немецком Дорстене полиция обнаружила тела 32-летней женщины и ее полуторагодовалой дочери. После проведения вскрытия подтвержден насильственный характер смерти. Вечером 29 июня полиция арестовала 16-летнего украинца, который признал свою причастность к преступлению. Расследование продолжается. Об этом сообщило Главное управление полиции Реклингхаузена, передает УНН.

После обнаружения в воскресенье 29 июня 2025 года женщины без признаков жизни и ребенка появилась новая информация. Женщине 32 года, а ребенку – один год и 7 месяцев. Обе проживали в Дорстен-Хольстерхаузене. Результаты вскрытия подтвердили подозрение в насилии – говорится в сообщении.

Как указано, судебно-медицинские экспертизы на месте преступления продолжались до вечера 29 июня. Сейчас следователи работают со свидетелями и обрабатывают доказательства.

Вечером 29 июня 2025 года на месте происшествия появился 16-летний украинец, также проживающий в Дорстене, и признался в своей причастности к преступлению. Он был арестован. Расследование продолжается - добавляют правоохранители.

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