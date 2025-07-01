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Вбивство українки з маленькою донькою у Німеччині: МЗС підтвердило затримання українця, справа на контролі

Київ • УНН

 • 70 перегляди

В Дорстені, Німеччина, виявлено тіла двох громадянок України: матері 1992 року народження та її доньки 2023 року народження. Затриманий громадянин України 2009 року народження, який зізнався у скоєному, справа перебуває на особливому контролі українських дипломатів.

Вбивство українки з маленькою донькою у Німеччині: МЗС підтвердило затримання українця, справа на контролі

У Німеччині після виявлення тіл громадянок України, матері та її маленької доньки, затримано підозрюваного українця, він зізнався у злочині, справа на особливому контролі українських дипломатів, повідомили журналістам у МЗС України, пише УНН.

Деталі

"За повідомленням Генконсульства України в Дюссельдорфі, 29 червня у місті Дорстен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, ФРН, виявлені тіла двох громадянок України - матері 1992 року народження та доньки 2023 року народження неподалік від місця їх проживання. 30 червня правоохоронні органи затримали громадянина України 2009 року народження, який сам з’явився на місце злочину та зізнався у скоєному", - ідеться у повідомленні.

За фактом інциденту, як вказали у МЗС, "відкрите кримінальне провадження, з’ясовується в яких стосунках затриманий перебував із загиблими".

"Генконсульство України в Дюссельдорфі направило запит до правоохоронних органів для з’ясування додаткової інформації. Дипломати працюють над тим, щоб встановити контакт з родичами загиблих та затриманого. Справа перебуває на особливому контролі установи", - зазначили у МЗС.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у німецькому Дорстені поліція виявила тіло 32-річної жінки та її півтарарічної доньки. Після проведення розтину підтверджено насильницький характер смерті. Увечері 29 червня поліція заарештувала 16-річного українця, який визнав свою причетність до злочину. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НПНаші за кордоном
Північний Рейн-Вестфалія
Дюссельдорф
Німеччина
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