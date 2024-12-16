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В Германии обнаружена вспышка оспы обезьян

В Германии обнаружена вспышка оспы обезьян

Киев  •  УНН

 • 3737 просмотра

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В Северном Рейн-Вестфалии обнаружен новый штамм вируса Mpox у четырех членов одной семьи. Инфекция попала в Германию после возвращения одного из членов семьи из Африки.

В Северном Рейн-Вестфалии зафиксирован случай заражения вирусом Mpox, известным как оспа обезьян. Инфекцию подтвердили у члена семьи, который недавно вернулся из Африки. Об этом сообщили на телеканале WDR, передает УНН

Детали

После этого заболевание передалось еще трем лицам, среди которых двое детей. Сейчас вся семья находится на карантине.

По данным местных властей, обнаруженный вирус относится к новой разновидности Klade 1b. Среди тех, кто контактировал с больными, - ученики одного из школьных классов и коллеги по работе. Всем контактным лицам предоставлена информация о возможных симптомах, и они обязаны немедленно сообщать о подозрении на инфекцию медицинским органам. При этом карантин для них не вводился.

Как сообщает представитель администрации, риск дальнейшего распространения болезни остается низким, поскольку вирус передается только при тесном физическом контакте. Из соображений конфиденциальности информацию о месте проживания инфицированных не разглашают.

Это уже не первый случай оспы обезьян в Германии в этом году. Осенью болезнь зафиксировали у мужчины из Кельна, который также вернулся из Африки. По словам экспертов, риск масштабной эпидемии в Европе пока оценивается как низкий.

Напомним

В Украине есть вакцина против оспы обезьян для групп риска. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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