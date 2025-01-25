В ряде стран Европы и в Канаде рекордный рост коклюша: эксперты считают это нормализацией после пандемии

Среди ряда стран мира зафиксирован тревожный рост заболеваемости коклюшем. В некоторых регионах Европы число случаев коклюша достигло рекордного уровня. Эксперты усматривают в этом нормализацию после пандемии.

Передает УНН со ссылкой на rmf24 и Radio Canada.

В первой половине января в Польше и Германии было зарегистрировано значительное увеличение заболеваемости коклюшем. Институт Роберта Коха (RKI) сейчас подсчитывает больше случаев заражения, чем когда-либо с момента введения обязательной отчетности в 2013 году. В частности речь идет об уже насчитанных 24 000 случаев.

Рост особенно очевиден на примере земли Северный Рейн-Вестфалия: в 2024 году было зарегистрировано почти 4000 случаев заражения коклюшем, но количество случаев возросло почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом, как объявил Государственный центр здравоохранения.

Для сравнения: до пандемии цифры упали с 3418 случаев в 2017 году до 2284 в 2018 году и 1730 в 2019 году.

Рост произошел внезапно, но это означает, что количество случаев нормализуется после окончания пандемии, отмечает Центр здравоохранения Германии.

Справка

Коклюш, также называемый коклюшем, является очень заразной респираторной инфекцией, которая обычно сопровождается мучительными приступами кашля и является долговременной.

Коклюш опасен - иногда даже опасен для жизни - особенно для младенцев младше шести месяцев. Серьезно заболеть могут и пожилые люди, которые некоторое время не были привиты.

В Польше в первой половине января было зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев коклюша и более 3,6 тыс. случаев РСВ-инфекции. Это значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает доктор Павел Гжесевский, главный санитарный врач. Специалист отмечает высокую активность этих инфекций в начале года.

Даже не входит в топ-5 инфекций: иммунолог о метапневмовирусе в Украине

Резкий рост случаев коклюша зафиксирован также в Канаде, в провинции Квебек.

По электронной почте Региональный комплексный университетский центр здравоохранения и социальных услуг (CIUSSS) подтверждает, что в прошлом году было зарегистрировано 1081 случай заболевания по сравнению с всего двумя случаями, зарегистрированными в период с 2021 по 2023 год.

Врач, специализирующийся на общественном здравоохранении в ЦИУССЖан-Франсуа Бетала Белинга отметил, что это значительный рост, но рост количества случаев является относительно нормальным и подчиняется циклу.

Мы должны понимать, что такие инфекции, как коклюш, как и другие инфекции, развиваются циклично, поэтому мы не должны смотреть на год, мы должны смотреть на период цикла. Что касается коклюша, то речь идет о цикле, который может длиться пять лет