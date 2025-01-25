В ряде стран Европы и в Канаде рекордный рост коклюша: эксперты считают это нормализацией после пандемии

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 120936 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 121825 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 126793 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 155644 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 120859 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 115252 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 112767 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143282 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146327 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143807 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

25 января, 07:30 • 52812 просмотра
путин сигнализирует россиянам, что вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем - ISW

путин сигнализирует россиянам, что вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем - ISW

25 января, 07:43 • 80352 просмотра
Военная помощь США для Украины продолжается - ЦПД СНБО

Военная помощь США для Украины продолжается - ЦПД СНБО

25 января, 08:09 • 55957 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 89159 просмотра
Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны

Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны

25 января, 10:59 • 55285 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 114608 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 155644 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 222705 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 189344 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 247049 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

16:26 • 16018 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

13:30 • 35214 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 89159 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 120936 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 105634 просмотра
Актуальное
В ряде стран Европы и в Канаде рекордный рост коклюша: эксперты считают это нормализацией после пандемии

В ряде стран Европы и в Канаде рекордный рост коклюша: эксперты считают это нормализацией после пандемии

Киев  •  УНН

 • 8202 просмотра

Read in English

В Германии зафиксировано 24 000 случаев коклюша - больше всего с 2013 года. В Польше и провинции Квебек также наблюдается резкое увеличение заболеваемости в начале 2024 года.

Среди ряда стран мира зафиксирован тревожный рост заболеваемости коклюшем. В некоторых регионах Европы число случаев коклюша достигло рекордного уровня. Эксперты усматривают в этом нормализацию после пандемии.

Передает УНН со ссылкой на rmf24 и Radio Canada.

В первой половине января в Польше и Германии было зарегистрировано значительное увеличение заболеваемости коклюшем. Институт Роберта Коха (RKI) сейчас подсчитывает больше случаев заражения, чем когда-либо с момента введения обязательной отчетности в 2013 году. В частности речь идет об уже насчитанных 24 000 случаев.

Рост особенно очевиден на примере земли Северный Рейн-Вестфалия: в 2024 году было зарегистрировано почти 4000 случаев заражения коклюшем, но количество случаев возросло почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом, как объявил Государственный центр здравоохранения.

Для сравнения: до пандемии цифры упали с 3418 случаев в 2017 году до 2284 в 2018 году и 1730 в 2019 году.

Рост произошел внезапно, но это означает, что количество случаев нормализуется после окончания пандемии, отмечает Центр здравоохранения Германии.

Справка

Коклюш, также называемый коклюшем, является очень заразной респираторной инфекцией, которая обычно сопровождается мучительными приступами кашля и является долговременной.

Коклюш опасен - иногда даже опасен для жизни - особенно для младенцев младше шести месяцев. Серьезно заболеть могут и пожилые люди, которые некоторое время не были привиты.

В Польше в первой половине января было зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев коклюша и более 3,6 тыс. случаев РСВ-инфекции. Это значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает доктор Павел Гжесевский, главный санитарный врач. Специалист отмечает высокую активность этих инфекций в начале года.

Даже не входит в топ-5 инфекций: иммунолог о метапневмовирусе в Украине16.01.25, 17:37 • 31152 просмотра

Резкий рост случаев коклюша зафиксирован также в Канаде, в провинции Квебек.

По электронной почте Региональный комплексный университетский центр здравоохранения и социальных услуг (CIUSSS) подтверждает, что в прошлом году было зарегистрировано 1081 случай заболевания по сравнению с всего двумя случаями, зарегистрированными в период с 2021 по 2023 год.

Врач, специализирующийся на общественном здравоохранении в ЦИУССЖан-Франсуа Бетала Белинга отметил, что это значительный рост, но рост количества случаев является относительно нормальным и подчиняется циклу.

Мы должны понимать, что такие инфекции, как коклюш, как и другие инфекции, развиваются циклично, поэтому мы не должны смотреть на год, мы должны смотреть на период цикла. Что касается коклюша, то речь идет о цикле, который может длиться пять лет

- объясняет он.
Image

Прививки от коклюша, дифтерии и столбняка наверстали пятая часть от запланированного количества украинцев - ЦОЗ13.09.24, 15:40 • 12168 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЗдоровьеНовости Мира
pivnichnyi-rein-vestfaliiaСеверный Рейн-Вестфалия
kanadaКанада
germaniyaГермания
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы