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Даже не входит в топ-5 инфекций: иммунолог о метапневмовирусе в Украине

Даже не входит в топ-5 инфекций: иммунолог о метапневмовирусе в Украине

Киев  •  УНН

 • 2780 просмотра

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Почти все дети до 5 лет болеют метапневмовирусом, но он даже не входит в топ-5 инфекций в Украине. Эксперты опровергают связь вируса с Китаем и называют его обсуждение попыткой создать сенсацию.

Метапневмовирусом болеют почти все дети до 5 лет. И по рейтингу инфекций, которые бушуют, он в Украине не входит, даже, в топ-5. Об этом заявил Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в комментарии УНН.

Метапневмовирус может поражать нижние дыхательные пути. Это касается детей первых лет жизни. Он и является причиной 16 000 смертей в мире ежегодно, это примерно. Это дети раннего возраста, в первую очередь недоношенные и пожилые люди, для которых рс-вирус, метапневмовирус являются проблемой, как и Ковид-19 и как вирус гриппа. Поэтому когда вы слышите о 13, 14, 15 случаях метапневмовируса – все дети до 5 лет сталкиваются с этим вирусом. Родился ребенок, 180 000 детей родилось в прошлом, позапрошлом году – они рано или поздно заболеют в какой-то год. Если посмотреть на ситуацию позапрошлой недели, прошлой недели я еще не смотрел, то метапневмовирус не является лидером. Он занимает где-то примерно 6,7, 8 место в рейтинге выделенных вирусов при таких, в кавычках, социологических исследованиях, как мы проводим среди амбулаторий, среди стационаров

– отметил председатель НТГЭИ.

В Украине же о метапневмовирусе начали говорить в начале 2025 года.

Мол, он пришел из Китая. На самом деле, уверяет инфекционист, вирус не имеет никакого отношения к этой стране и его популяризация в информационном пространстве ничто иное, как попытка сделать очередную сенсацию.

Китай мы связываем с Ковид-19, поэтому блог или сообщение одного инкогнито-врача о переполнении больницы в Китае запустило эффект домино, эффект бабочки. Об этом вирусе все начали говорить. И медийное пространство было заполнено метапневмовирусом

- говорит Федор Лапий.

Дополнение

Если же сравнить, то по статистике Центра общественного здоровья МОЗ Украины, по состоянию на 5 января года было зафиксировано в Украине 14 случаев инфицирования, а в 2024 году за аналогичный период метапневмовирус выявили у 24 украинцев. Инфекцию ученые впервые обнаружили в 2001-м году. Хотя сам вирус намного старше своего открытия. Его вообще находят, например, в образцах сыворотки людей за 50-е годы прошлого века.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

COVID-19Здоровье
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