Даже не входит в топ-5 инфекций: иммунолог о метапневмовирусе в Украине

Метапневмовирусом болеют почти все дети до 5 лет. И по рейтингу инфекций, которые бушуют, он в Украине не входит, даже, в топ-5. Об этом заявил Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в комментарии УНН.

Метапневмовирус может поражать нижние дыхательные пути. Это касается детей первых лет жизни. Он и является причиной 16 000 смертей в мире ежегодно, это примерно. Это дети раннего возраста, в первую очередь недоношенные и пожилые люди, для которых рс-вирус, метапневмовирус являются проблемой, как и Ковид-19 и как вирус гриппа. Поэтому когда вы слышите о 13, 14, 15 случаях метапневмовируса – все дети до 5 лет сталкиваются с этим вирусом. Родился ребенок, 180 000 детей родилось в прошлом, позапрошлом году – они рано или поздно заболеют в какой-то год. Если посмотреть на ситуацию позапрошлой недели, прошлой недели я еще не смотрел, то метапневмовирус не является лидером. Он занимает где-то примерно 6,7, 8 место в рейтинге выделенных вирусов при таких, в кавычках, социологических исследованиях, как мы проводим среди амбулаторий, среди стационаров