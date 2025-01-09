Захворюваність на ГРВІ в Україні знизилась на майже 20% - нові дані епідсезону

За минулий тиждень, з 30 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року на ГРВІ перехворіло 81 694 людини, серед яких 43 198 — діти. Про це у четвер повідомили в МОЗ, передає УНН.

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За даними МОЗ, у порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих на ГРВІ знизилася на 19,7 %. Незначне перевищення епідемічного порогу зареєстроване в Тернопільській області. Вірус грипу циркулює в 12 регіонах.

Також від початку епідсезону у 14 людей медики діагностували метапневмовірус. Це на 10 випадків менше, ніж минулого року в цей час. Як розповіли в МОЗ, для метапневмовірусу (HMPV) характерна сезонність, як і для інших вірусів респіраторної групи. Однак циркуляція HMPV починається переважно взимку і триває до весни. Симптоми захворювання схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, підвищена температура. Порівняно з грипом метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й рідко спричиняє ускладнення.

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За тиждень до лікарень країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 було госпіталізовано 2 737 пацієнтів, із них 1 576 — діти. Медики повідомили про 295 підтверджених випадків COVID-19, медичну допомогу в медзакладі отримали 30 дітей.

Загалом від початку епідсезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1 612 982 людини, це на 20% менше, ніж у цей час минулого року, вказали в МОЗ.

У відомстві нагадали, що найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу — щорічна вакцинація, зокрема для людей із груп ризику. Втім вказали, що вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з рекомендованим інтервалом.

Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними. Вакцину від грипу можна придбати в аптеках.

Станом на 5 січня 2025 року щеплення проти грипу зробили 103 588 людей.

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