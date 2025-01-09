Заболеваемость ОРВИ в Украине снизилась почти на 20% - новые данные эпидсезона

За прошедшую неделю, с 30 декабря 2024 года до 5 января 2025 года ОРВИ переболело 81 694 человека, среди которых 43 198 - дети. Об этом в четверг сообщили в Минздраве, передает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших ОРВИ снизилось на 19,7 %. Незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано в Тернопольской области. Вирус гриппа циркулирует в 12 регионах.

Также с начала эпидсезона у 14 человек медики диагностировали метапневмовирус. Это на 10 случаев меньше, чем в прошлом году в это время. Как рассказали в Минздраве, для метапневмовируса (HMPV) характерна сезонность, как и для других вирусов респираторной группы. Однако циркуляция HMPV начинается преимущественно зимой и продолжается до весны. Симптомы заболевания похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. По сравнению с гриппом метапневмовирус обычно протекает значительно легче и редко вызывает осложнения.

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За неделю в больницы страны с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 были госпитализированы 2 737 пациентов, из них 1 576 - дети. Медики сообщили о 295 подтвержденных случаях COVID-19, медицинскую помощь в медучреждении получили 30 детей.

Всего с начала эпидсезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1 612 982 человека, это на 20% меньше, чем в это время в прошлом году, указали в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что самая действенная профилактика COVID-19 и гриппа - ежегодная вакцинация, в частности для людей из групп риска. Впрочем указали, что вакцинация против гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот. Зато прививки против этих болезней можно делать в один день или с рекомендованным интервалом.

Прививки против COVID-19 остаются бесплатными. Вакцину от гриппа можно приобрести в аптеках.

По состоянию на 5 января 2025 года прививки против гриппа сделали 103 588 человек.

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