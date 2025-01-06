Метапневмовирус в Украине: в ЦОЗ заверили, что ситуация контролируемая
Киев • УНН
Центр общественного здоровья сообщает, что ситуация с метапневмовирусом в Украине контролируемая. Зафиксировано 13 случаев заболевания, которое протекает легче гриппа и редко вызывает осложнения.
Ситуация с метапневмовирусом, который обнаружили в Украине, - рутинная и полностью контролируемая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает УНН.
Детали
"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая", - говорится в сообщении ЦОЗ в соцсетях.
В ЦОЗ отметили, что метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в пределах эпидсезона.
"Симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения", - информирует ЦОЗ.
Также сообщается, что защита от него не требует особых мер, кроме тех, которые мы знаем с детства:
- регулярно мойте руки с мылом;
- избегайте контактов с больными людьми;
- соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя);
- периодически проветривайте помещение.
Дополнение
В Украине зафиксировано 13 случаев метапневмовируса.
Заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская сообщала, что метапневмовирус человека (HMPV) вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей, особенно среди детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.
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