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Метапневмовирус в Украине: в ЦОЗ заверили, что ситуация контролируемая

Метапневмовирус в Украине: в ЦОЗ заверили, что ситуация контролируемая

Киев  •  УНН

 • 6199 просмотра

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Центр общественного здоровья сообщает, что ситуация с метапневмовирусом в Украине контролируемая. Зафиксировано 13 случаев заболевания, которое протекает легче гриппа и редко вызывает осложнения.

Ситуация с метапневмовирусом, который обнаружили в Украине, - рутинная и полностью контролируемая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает УНН.

Детали

"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая", - говорится в сообщении ЦОЗ в соцсетях.

В ЦОЗ отметили, что метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в пределах эпидсезона.

"Симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения", - информирует ЦОЗ.

Также сообщается, что защита от него не требует особых мер, кроме тех, которые мы знаем с детства:

  • регулярно мойте руки с мылом;
    • избегайте контактов с больными людьми;
      • соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя);
        • периодически проветривайте помещение.

          Дополнение

          В Украине зафиксировано 13 случаев метапневмовируса.

          Заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская сообщала, что метапневмовирус человека (HMPV) вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей, особенно среди детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

          В Китае зафиксирована вспышка заболеваний, связанных с метапневмовирусом: больницы переполнены детьми5 янв. 2025, 08:43 • 31795 просмотров

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          ОбществоЗдоровье
          tsentri-po-kontrolyu-i-profilaktike-zabolevaniiЦентры по контролю и профилактике заболеваний
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