Метапневмовирус в Украине: в ЦОЗ заверили, что ситуация контролируемая

Ситуация с метапневмовирусом, который обнаружили в Украине, - рутинная и полностью контролируемая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает УНН.

Детали

"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая", - говорится в сообщении ЦОЗ в соцсетях.

В ЦОЗ отметили, что метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в пределах эпидсезона.

"Симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения", - информирует ЦОЗ.

Также сообщается, что защита от него не требует особых мер, кроме тех, которые мы знаем с детства:

регулярно мойте руки с мылом;

избегайте контактов с больными людьми;

соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя);

периодически проветривайте помещение.

Дополнение

В Украине зафиксировано 13 случаев метапневмовируса.

Заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская сообщала, что метапневмовирус человека (HMPV) вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей, особенно среди детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

В Китае зафиксирована вспышка заболеваний, связанных с метапневмовирусом: больницы переполнены детьми