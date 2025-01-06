Метапневмовірус в Україні: у ЦГЗ запевнили, що ситуація контрольована
Київ • УНН
Центр громадського здоров'я повідомляє, що ситуація з метапневмовірусом в Україні контрольована. Зафіксовано 13 випадків захворювання, яке протікає легше за грип і рідко викликає ускладнення.
Ситуація з метапневмовірусом, який виявили в Україні, - рутинна та повністю контрольована. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, передає УНН.
Деталі
"У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, наголошуємо: ситуація рутинна та повністю контрольована", - ідеться в повідомленні ЦГЗ у соцмережах.
У ЦГЗ зазначили, що метапневмовірус - це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону.
"Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення", - інформує ЦГЗ.
Також повідомляється, що захист від нього не потребує особливих заходів, окрім тих, які ми знаємо з дитинства:
- регулярно мийте руки з милом;
- уникайте контактів із хворими людьми;
- дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);
- періодично провітрюйте приміщення.
Доповнення
В Україні зафіксовано 13 випадків метапневмовірусу.
Завідувач кафедри інфекційних захворювань Національного медицинського університету імені Богомольця Ольга Голубовська повідомляла, що метапневмовірус людини (HMPV) викликає захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів, особливо серед дітей, літніх людей та осіб з ослабленою імунною системою.
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