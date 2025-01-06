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Метапневмовірус в Україні: у ЦГЗ запевнили, що ситуація контрольована

Метапневмовірус в Україні: у ЦГЗ запевнили, що ситуація контрольована

Київ • УНН

 • 25217 перегляди

Центр громадського здоров'я повідомляє, що ситуація з метапневмовірусом в Україні контрольована. Зафіксовано 13 випадків захворювання, яке протікає легше за грип і рідко викликає ускладнення.

Ситуація з метапневмовірусом, який виявили в Україні, - рутинна та повністю контрольована. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, передає УНН.

Деталі

"У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, наголошуємо: ситуація рутинна та повністю контрольована", - ідеться в повідомленні ЦГЗ у соцмережах.

У ЦГЗ зазначили, що метапневмовірус - це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону.

"Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення", - інформує ЦГЗ.

Також повідомляється, що захист від нього не потребує особливих заходів, окрім тих, які ми знаємо з дитинства:

  • регулярно мийте руки з милом;
    • уникайте контактів із хворими людьми;
      • дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);
        • періодично провітрюйте приміщення.

          Доповнення

          В Україні зафіксовано 13 випадків метапневмовірусу.

          Завідувач кафедри інфекційних захворювань Національного медицинського університету імені Богомольця Ольга Голубовська повідомляла, що метапневмовірус людини (HMPV) викликає захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів, особливо серед дітей, літніх людей та осіб з ослабленою імунною системою.

          У Китаї зафіксовано спалах захворювань, пов'язаних із метапневмовірусом: лікарні переповнені дітьми05.01.25, 10:43 • 35375 переглядiв

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          СуспільствоЗдоров'я
          tsentry-kontroliu-ta-profilaktyky-zakhvoriuvanЦентри контролю та профілактики захворювань
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