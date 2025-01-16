Не входить навіть до топ-5 інфекцій: імунолог про метапневмовірус в Україні

Метапневмовірусом хворіють майже всі діти до 5-ти років. І за рейтингом інфекцій, що вирують, він в Україні не входить, навіть, до топ-5. Про це заявив Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій у коментарі УНН.

Метапневмовірус може вражати нижні дихальні шляхи. Це стосується дітей перших років життя. Він і є причиною 16 000 смертей у світі щороку, це приблизно. Це діти раннього віку, вперше чергу передчасно народжені й люди літнього віку для яких рс-вірус, метапневмовірус є проблемою як і Ковід-19 і як вірус грипу. Тому коли ви чуєте про 13, 14, 15 випадків метапневмовірусу – всі діти до 5-ти років зустрічаються з цим вірусом. Народилася дитина, 180 000 народилося дітей минулого, позаминулого року – вони рано чи пізно захворіють в якийсь рік. Якщо подивитися на ситуацію позаминулого тижня, минулого тижня я ще не дивився, то метапневмовірус не є лідером. Він займає десь приблизно 6,7, 8 місце в рейтингу виділених вірусів при таких, в лапках, соціологічних досліджень, як ми проводимо серед амбулаторій, серед стаціонарів – зазначив голова НТГЕІ.

В Україні ж про метапневмовірус почали говорити на початку 2025 року.

Мовляв, він прийшов з Китаю. Насправді, запевняє інфекціоніст, вірус не має жодного відношення до цією країни і його популяризація в інформаційному просторі ніщо більше, як спроба зробити чергову сенсацію.

Китай ми пов’язуємо з Ковід-19, тому блог або повідомлення одного інкогніто-лікаря про переповнення лікарні в Китаї пустило ефект доміно, ефект метелика. Про цей вірус почали всі говорити. Й простір медійний був заповнений метапневмовірусом - каже Федір Лапій.

Доповнення

Якщо ж порівняти, то за статистикою Центру громадського здоров’я МОЗ України, станом на 5 січня року було зафіксовано в Україні 14 випадків інфікування, а в 2024 році за аналогічний період метапмневмовірус виявили у 24 українців. Інфекцію вчені вперше винайшли в 2001-му році. Хоча сам вірус набагато старший за своє відкриття. Його взагалі знаходять, наприклад, в екземплярах сироватки людей за 50-ті роки минулого століття.