Прививки от коклюша, дифтерии и столбняка наверстали пятая часть от запланированного количества украинцев - ЦОЗ

В Украине продолжаются дополнительные меры по иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка, на начало сентября выполнено 306 176 прививок, что составляет 19,6% от запланированного количества, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в пятницу в Telegram, пишет УНН.

19,6% запланированного количества лиц получили прививки в рамках дополнительных мероприятий по иммунизации населения против коклюша, дифтерии, столбняка по состоянию на 1 сентября 2024 года - сообщили в ЦОЗ.

В ведомстве напомнили, что в Украине продолжаются дополнительные меры по иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка (ДЗИ) для групп населения, которые пропустили плановые прививки в предыдущие годы, и которым необходимо их наверстать.

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Как сообщается, на 1 сентября выполнено 306 176 прививок:

детям в возрасте от 1 до 6 лет проведено 43 378 прививок против коклюша, дифтерии и столбняка (24,7% от запланированного количества в этой возрастной группе);

детям 7-17 лет - 48 300 прививок против дифтерии и столбняка (22,5%);

взрослым - 209 283 прививки против дифтерии и столбняка (18%).

"Наименее активно наверстывает прививки взрослое население", - отметили в ЦОЗ.

"В целом же динамика проведения кампании является положительной. Показатель охвата прививками по Украине в августе на 39,4% больше по сравнению с июлем, до старта кампании", - сообщили в Центре общественного здоровья.

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