Щеплення від кашлюку, дифтерії та правця надолужили п'ята частина від запланованої кількості українців - ЦГЗ
Київ • УНН
В Україні проводяться додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Станом на 1 вересня 2024 року виконано 306 176 щеплень, що становить 19,6% від запланованої кількості.
В Україні тривають додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця, на початок вересня виконано 306 176 щеплень, що становить 19,6% від запланованої кількості, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
19,6% запланованої кількості осіб отримали щеплення в рамках додаткових заходів з імунізації населення проти кашлюку, дифтерії, правця станом на 1 вересня 2024 року
У відомстві нагадали, що в Україні тривають додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця (ДЗІ) для груп населення, які пропустили планові щеплення у попередні роки, та яким необхідно їх надолужити.
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Як повідомляється, на 1 вересня виконано 306 176 щеплень:
- дітям віком від 1 до 6 років проведено 43 378 щеплень проти кашлюку, дифтерії та правця (24,7% від запланованої кількості у цій віковій групі);
- дітям 7–17 років - 48 300 щеплень проти дифтерії та правця (22,5%);
- дорослим - 209 283 щеплення проти дифтерії та правця (18%).
"Найменш активно надолужує щеплення доросле населення", - зазначили у ЦГЗ.
"У цілому ж динаміка проведення кампанії є позитивною. Показник охоплення щепленнями по Україні у серпні на 39,4% більший у порівнянні з липнем, до старту кампанії", - повідомили у Центрі громадського здоров'я.
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