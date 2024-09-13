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Щеплення від кашлюку, дифтерії та правця надолужили п'ята частина від запланованої кількості українців - ЦГЗ

Київ • УНН

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В Україні проводяться додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Станом на 1 вересня 2024 року виконано 306 176 щеплень, що становить 19,6% від запланованої кількості.

В Україні тривають додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця, на початок вересня виконано 306 176 щеплень, що становить 19,6% від запланованої кількості, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

19,6% запланованої кількості осіб отримали щеплення в рамках додаткових заходів з імунізації населення проти кашлюку, дифтерії, правця станом на 1 вересня 2024 року

- повідомили у ЦГЗ.

У відомстві нагадали, що в Україні тривають додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця (ДЗІ) для груп населення, які пропустили планові щеплення у попередні роки, та яким необхідно їх надолужити.

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Як повідомляється, на 1 вересня виконано 306 176 щеплень:

  • дітям віком від 1 до 6 років проведено 43 378 щеплень проти кашлюку, дифтерії та правця (24,7% від запланованої кількості у цій віковій групі); 
  • дітям 7–17 років - 48 300 щеплень проти дифтерії та правця (22,5%); 
  • дорослим - 209 283 щеплення проти дифтерії та правця (18%).

"Найменш активно надолужує щеплення доросле населення", - зазначили у ЦГЗ.

"У цілому ж динаміка проведення кампанії є позитивною. Показник охоплення щепленнями по Україні у серпні на 39,4% більший у порівнянні з липнем, до старту кампанії", - повідомили у Центрі громадського здоров'я.

В Україні стартує кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця01.08.24, 15:30 • 14742 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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