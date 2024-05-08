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МОЗ активізує зусилля з імунізації, щоб довакцинувати нещеплених дітей: Кузін розповів, яка ситуація

Київ • УНН

 • 23077 перегляди

Цього року Міністерство охорони здоров'я ініціює посилені заходи з імунізації, щоб довакцинувати нещеплених дітей, на тлі того, як кількість відмовників поступово зменшується.

Міністерство охорони здоров'я цього року буде ініціювати посилені заходи з імунізації для того, щоб довакцинувати нещеплених дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише УНН.

Деталі

Стосовно статистики щодо щеплень Кузін вказав, що "по деяких групах інфекцій", за рахунок активностей за минулі три роки, "цифри вже були трішки вище, аніж, скажемо так, ті, які зустрічалися раніше".

"Але все ж таки в нас залишаються деякі проблемні моменти. І зараз найчастіше ми кажемо про недостатні рівні охоплення вакцинацією саме проти дифтерії та правця. Ця вакцина застосовується і серед дітей, і серед дорослих, і навіть кожна доросла людина кожні 10 років має робити ревакцинацію", - зазначив він.

У межах цього року Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати посилені заходи з імунізації для того, щоб довакцинувати нещеплених дітей. Але кількість відмовників прогресивно зменшується. І ми точно так же бачимо це вже за підсумками минулого року, коли нам вдалося не допустити суттєвих спалахів кору. Ми проводили додаткові заходи з імунізації і, на щастя, кількість все ж таки тих, хто не довіряє вакцині або не хоче вакцинуватися, об'єктивно менша

- сказав Кузін.

У відповідь на запитання, чи будуть невакцинованих дітей пускати в дитячі садки і школи, Кузін зіслався на відповідну норму закону, "яка регламентує те, що дитина, яка перебуває в освітньому середовищі, повинна бути вакцинована". "За стабільної епідемічної ситуації певна кількість дітей може бути допущена, через те, що вони не можуть отримати вакцину по стану здоров'я, що їм протипоказано вакцинацію. Але це дуже невеликий відсоток", - вказав він.

"Тому насправді ми зараз змінюємо наше законодавство у тому числі, щоб посилити цей контроль. І у випадку, якщо ми фіксуємо відмови батьків, то максимально намагаємося роз'яснити цінність вакцинації, щоби все ж таки не обмежувати таку дитину в відвідуванні шкіл", - зауважив Кузін.

Коментуючи, чи є у ЄС обов'язкові протоколи щодо умовно недопуску в школу чи в садочок без певних видів щеплень, Кузін вказав, що там "ідуть навіть не по дискусіях навколо прав людини, навколо допуску - не допуску, а навколо розширення антигенів для того, щоб максимально забезпечити здорове суспільство".

При цьому він вказав, що у питанні приведення законодавчої бази до європейських норм Україна "адаптувала своє законодавство стосовно системи громадського здоров'я". Але, з його слів, "залишається ще оновлення Календаря щеплень". "Бо Європейський Союз пішов трішки вже далі, і він вводить нові антигени, тобто з'являються нові вакцини, які доводять свою ефективність, до прикладу, по профілактиці раку шийки матки, вакцина проти вірусу папіломи людини є зараз широко застосованою в країнах Європейського Союзу", - пояснив заступник міністра.

МОЗ не фіксувало несприятливих подій після щеплення вакциною AstraZeneca - Кузін08.05.24, 18:25 • 18888 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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