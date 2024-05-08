Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

Министерство здравоохранения в этом году будет инициировать усиленные меры по иммунизации для того, чтобы довакцинировать непривитых детей. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет УНН.

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Относительно статистики по прививкам Кузин указал, что "по некоторым группам инфекций", за счет активностей за прошедшие три года, "цифры уже были немного выше, чем, скажем так, те, которые встречались раньше".

"Но все же у нас остаются некоторые проблемные моменты. И сейчас чаще всего мы говорим о недостаточных уровнях охвата вакцинацией именно против дифтерии и столбняка. Эта вакцина применяется и среди детей, и среди взрослых, и даже каждый взрослый человек каждые 10 лет должен делать ревакцинацию", - отметил он.

В рамках этого года Министерство здравоохранения будет инициировать усиленные меры по иммунизации для того, чтобы довакцинировать непривитых детей. Но количество отказников прогрессивно уменьшается. И мы точно так же видим это уже по итогам прошлого года, когда нам удалось не допустить существенных вспышек кори. Мы проводили дополнительные мероприятия по иммунизации и, к счастью, количество все же тех, кто не доверяет вакцине или не хочет вакцинироваться, объективно меньше - сказал Кузин.

В ответ на вопрос, будут ли невакцинированных детей пускать в детские сады и школы, Кузин сослался на соответствующую норму закона, "которая регламентирует то, что ребенок, находящийся в образовательной среде, должен быть вакцинирован". "При стабильной эпидемической ситуации определенное количество детей может быть допущено, из-за того, что они не могут получить вакцину по состоянию здоровья, что им противопоказана вакцинация. Но это очень небольшой процент", - указал он.

"Поэтому на самом деле мы сейчас меняем наше законодательство в том числе, чтобы усилить этот контроль. И в случае, если мы фиксируем отказы родителей, то максимально стараемся разъяснить ценность вакцинации, чтобы все же не ограничивать такого ребенка в посещении школ", - отметил Кузин.

Комментируя, есть ли в ЕС обязательные протоколы по условно недопуску в школу или в садик без определенных видов прививок, Кузин указал, что там "идут даже не по дискуссиям вокруг прав человека, вокруг допуска - не допуска, а вокруг расширения антигенов для того, чтобы максимально обеспечить здоровое общество".

При этом он указал, что в вопросе приведения законодательной базы к европейским нормам Украина "адаптировала свое законодательство относительно системы общественного здоровья". Но, по его словам, "остается еще обновление Календаря прививок". "Потому что Европейский Союз пошел немного уже дальше, и он вводит новые антигены, то есть появляются новые вакцины, которые доказывают свою эффективность, к примеру, по профилактике рака шейки матки, вакцина против вируса папилломы человека сейчас широко применяется в странах Европейского Союза", - пояснил заместитель министра.

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