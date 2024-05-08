Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  12771 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  70625 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  106074 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  105858 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  165977 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149647 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149135 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  247600 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109923 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120703 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  206782 просмотра
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6 мая 2024, 10:55  •  246859 просмотра
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3 мая 2024, 16:08  •  356198 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  511784 просмотра

Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

В этом году Министерство здравоохранения инициирует усиленные меры по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей, на фоне того, как количество отказников постепенно уменьшается.

Общество •   •  4030 просмотра
Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

Два человека получили ранения, 19 частных домов, 1 детский сад, 7 автомобилей и линии электропередач были повреждены в Киевской области в результате российского ракетного обстрела.

Война •   •  6643 просмотра
Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

В условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины каждый сэкономленный киловатт может иметь решающее значение, поэтому используйте энергоэффективные приборы, энергосберегающие лампы, реле времени, стабилизаторы напряжения, а также пользуйтесь более дешевым ночным тарифом на электроэнергию, чтобы эффективно уменьшить потребление электроэнергии.

Экономика •   •  8856 просмотра
5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов

россия формирует военные группировки на севере, и Украина готовится к возможным атакам с этого направления, чтобы обеспечить свою безопасность.

Война •   •  7183 просмотра
россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов

На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы

На Киевщине правоохранители разоблачили группировку, которая создала каналы в Telegram и Viber, чтобы помогать людям уклоняться от мобилизации, распространяя информацию о местах, где раздают повестки.

Война •   •  7707 просмотра
На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы

В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые

В Киевской области в результате российских обстрелов 8 мая было повреждено 20 домов, 7 автомобилей и ранены 2 человека.

Общество •   •  9500 просмотра
В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые

Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения о безопасности, достигнув значительного прогресса на пути к подписанию соглашения их лидерами в ближайшее время.

Война •   •  10995 просмотра
Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Купить Bitcoin через Prozorro: в Украине впервые выставили криптовалюту на аукционе

Начальная цена 0,1 биткоина составляет 188 тыс. грн., что значительно дешевле рыночной стоимости криптовалюты.

Экономика •   •  8960 просмотра
Купить Bitcoin через Prozorro: в Украине впервые выставили криптовалюту на аукционе

"Укрэнерго" ограничит энергоснабжение промышленности и бизнеса

Из-за массированного ракетного и беспилотного обстрела энергетических объектов со стороны России, повлекшего дефицит электроэнергии, Укрэнерго вынуждено ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00 во всех регионах Украины, чтобы избежать аварийных отключений для населения.

Война •   •  8973 просмотра
"Укрэнерго" ограничит энергоснабжение промышленности и бизнеса

Минздрав не фиксировал неблагоприятных событий после прививки вакциной AstraZeneca - Кузин

После вакцинации вакцинами AstraZeneca и Pfizer в Украине не было зарегистрировано ни одного неблагоприятного случая, в то время как 80% умерших от гриппа или COVID-19 были невакцинированы.

COVID-19 •   •  7194 просмотра
Минздрав не фиксировал неблагоприятных событий после прививки вакциной AstraZeneca - Кузин