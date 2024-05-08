Минздрав не фиксировал неблагоприятных событий после прививки вакциной AstraZeneca - Кузин

Министерство здравоохранения не фиксировало неблагоприятных событий после прививки как вакциной AstraZeneca, так и вакциной Pfizer. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет УНН.

По состоянию на сегодня мы не зарегистрировали каких-либо связанных случаев с применением как вакцины AstraZeneca, так и применением вакцины Pfizer. Но вместе с тем мы понимаем, что даже в инструкции к применению вакцин с достаточно небольшим уровнем вероятности 1 на миллион 1 на 10 миллионов могут применяться или фиксируются тяжелые анафилактические реакции у тех или иных пациентов. Этот процент является крайне низким и для применения вакцины он является допустимым. (...) Но в Украине таких случаев не было зарегистрировано - сказал Кузин.

При этом, по его словам, сейчас 80% людей, которые умирают или от гриппа, или от коронавирусной инфекции, - это люди, которые не получили прививки. "И это, на самом деле, очень высокие цифры", - отметил Кузин.

Он привел цифры: суммарно по итогам эпидемического сезона в Украине заболело чуть больше 4,5 млн человек, из них ковидом - чуть больше 150 тысяч. При этом зарегистрировали около 1100 летальных случаев, и из них, по его словам, "в подавляющем большинстве - это смертельные случаи от именно ковида, потому что ковид охватывает меньшие слои населения, но поражает все же большее количество людей".

Кузин отметил, что ковид "стал теперь такой привычной для всех нас болезнью". "И он будет у нас каждый эпидемический сезон циркулировать вместе с гриппом. То есть, если раньше мы начиная с сентября уже начинали призывать к проведению вакцинации и заканчивали эпидемический сезон где-то начиная в мае, иногда даже в середине мая, то сейчас ко всему этому перечню инфекционных болезней, к, например, гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям, добавился еще ковид", - отметил замминистра.

Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру