МОЗ не фіксувало несприятливих подій після щеплення вакциною AstraZeneca - Кузін

Міністерство охорони здоров'я не фіксувало несприятливих подій після щеплення як вакциною AstraZeneca, так і вакциною Pfizer. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише УНН.

Станом на сьогодні ми не зареєстрували будь-яких пов'язаних випадків з застосуванням як вакцини AstraZeneca, так і застосуванням вакцини Pfizer. Але разом з тим ми розуміємо, що навіть в інструкції до застосування вакцин з достатньо невеликим рівнем імовірності 1 на мільйон 1 на 10 мільйонів можуть застосовуватися або фіксуються важкі анафілактичні реакції у тих чи інших пацієнтів. Цей відсоток є вкрай низьким і для застосування вакцини він є припустимим. (...) Але в Україні таких випадків не було зареєстровано - сказав Кузін.

При цьому, з його слів, наразі 80% людей, які помирають або від грипу, або від коронавірусної інфекції, - це люди, які не отримали щеплення. "І це, насправді, дуже високі цифри", - зазначив Кузін.

Він навів цифри: сумарно за підсумками епідемічного сезону Україні захворіло трішки більше ніж 4,5 млн людей, з них на ковід - трішки більше ніж 150 тисяч. При цьому зареєстрували близько 1100 летальних випадків, і з них, з його слів, "у переважній більшості - це смертельні випадки від саме ковіду, тому що ковід охоплює менше верстви населення, але вражає все ж таки більшу кількість людей".

Кузін зазначив, що ковід "став тепер такою звичною для всіх нас хворобою". "І він буде в нас кожного епідемічного сезону циркулювати разом з грипом. Тобто, якщо раніше ми починаючи з вересня вже починали закликати до проведення вакцинації і закінчували епідемічний сезон десь починаючи в травні, інколи навіть в середині травня, то зараз до всього цього переліку інфекційних хвороб, до, наприклад, грипу, гострих респіраторних вірусних інфекцій, додався ще ковід", - зазначив заступник міністра.

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