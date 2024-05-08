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Вакцину AstraZeneca вилучають з ринку по всьому світу

Вакцину AstraZeneca вилучають з ринку по всьому світу

Київ • УНН

 • 27945 перегляди

AstraZeneca відкликала свою вакцину проти COVID-19 зі світового ринку через ринкові причини та заміну її оновленими вакцинами проти нових варіантів, визнавши, що вона може викликати серйозні побічні ефекти, такі як утворення тромбів.

Коронавакцину від фармацевтичної компанії AstraZeneca вилучають з ринку в усьому світі, пише газета The Telegraph, передає УНН.

Деталі

За даними газети, компанія стверджує, що вакцину вилучено з ринкових причин і що вона більше не виробляється та не постачається, оскільки її замінили оновленими вакцинами, які працюють проти нових варіантів.

Під час розгляду групового позову у Верховному суді Британії фармацевтична компанія нещодавно визнала, що вакцина може викликати серйозні побічні ефекти.

У березні 2021 року з’явилися повідомлення про випадки утворення тромбів, низького рівня тромбоцитів і кровотечі.

Контекст

Велика Британія була першою країною в світі, яка схвалила вакцину Astra Zeneca від коронавірусу. Однак після схвалення було вирішено ввести обмеження для пацієнтів віком до 40 років через особливий ризик утворення тромбів.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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