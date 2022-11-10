Британський фармацевтичний гігант AstraZeneca повідомив про рекордні прибутки від продажу ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Британський фармацевтичний гігант AstraZeneca оголосив про рекордні прибутки за третій квартал завдяки збільшенню виручки від продажу ліків, передає УНН.
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У звіті йдеться, що чистий прибуток виробника вакцини проти Covid склав 1,64 мільярда доларів у період з липня по вересень.
Це порівняно зі збитками після сплати податків у розмірі 1,65 мільярда доларів у третьому кварталі минулого року, частково через витрати, пов'язані з поглинанням американської біотехнологічної компанії Alexion.
У третьому кварталі цього року виручка підскочила на 11 відсотків до майже 11 мільярдів доларів.
AstraZeneca також отримала вигоду від "постійних інвестицій у дослідження та розробки", - заявив генеральний директор Паскаль Соріо.
У той час як загальний продаж підскочив від продажу ліків від раку, виручка від вакцини Covid Vaxzevria впала на 83 відсотки за квартал до 173 мільйонів доларів.
Дохід від нового препарату Evusheld, розробленого AstraZeneca для пацієнтів із ризиком смерті від Covid, становив 537 мільйонів доларів.
Додамо
Ціна акцій AstraZeneca підскочила на 2,1 відсотка до 125 доларів у топовому лондонському індексі FTSE 100, трохи знизившись загалом на пізніх ранкових угодах.
Аналітики кажуть, що акції підтримали позитивний прогноз прибутку.