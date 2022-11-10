Британский фармацевтический гигант AstraZeneca сообщил о рекордных доходах от продажи лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Британский фармацевтический гигант AstraZeneca объявил о рекордных доходах за третий квартал благодаря увеличению выручки от продаж лекарств, передает УНН.
Детали
В отчете говорится, что чистая прибыль производителя вакцины против Covid составила 1,64 миллиарда долларов в период с июля по сентябрь.
Это по сравнению с убытком после уплаты налогов в размере 1,65 миллиарда долларов в третьем квартале прошлого года, частично из-за расходов, связанных с поглощением американской биотехнологической компании Alexion.
В третьем квартале этого года выручка подскочила на 11 процентов до почти 11 миллиардов долларов.
AstraZeneca также извлекла выгоду от "постоянных инвестиций в исследования и разработки", - заявил генеральный директор Паскаль Сорио.
В то время как общая продажа подскочила от продажи лекарства от рака, выручка от вакцины Covid Vaxzevria упала на 83 процента за квартал до 173 миллионов долларов.
Доход от нового препарата Evusheld, разработанного AstraZeneca для пациентов с риском смерти от Covid, составил 537 миллионов долларов.
Добавим
Цена акций AstraZeneca подскочила на 2,1 процента до 125 долларов в топовом лондонском индексе FTSE 100, немного снизившись в целом на поздних утренних сделках.
Аналитики говорят, что акции поддержали положительный прогноз прибыли.