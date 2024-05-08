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Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру
AstraZeneca отозвала свою вакцину против COVID-19 с мирового рынка из-за рыночных причин и замену ее обновленными вакцинами против новых вариантов, признав, что она может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как образование тромбов.
Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg
Румыния рассмотрит возможность поставки Украине одного из своих комплексов противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских воздушных атак, заявил президент Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом.
На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица
Вооруженные силы Украины достигли прогресса на Лиманском направлении, улучшив тактическую ситуацию в районе Серебрянского лесничества, сообщил спикер Хортицкого регионального военного командования.
Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО
Ермак обсудил с бывшим председателем НАТО Расмуссеном и другими международными деятелями проект доклада о будущем членстве Украины в НАТО, подготовку к Мирному саммиту в Швейцарии, а также необходимость гарантий безопасности и поддержки со стороны стран-партнеров в условиях продолжающейся войны с Россией.
Украина прошла в финал Евровидения-2024
Украинские певцы Alyona Alyona и Jerry Heil вышли в финал песенного конкурса Евровидение 2024 вместе с артистами из Сербии, Португалии, Словении, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга.
В Донецкой области горит лесной массив из-за обстрела россиян
Российские обстрелы привели к пожару около 300 гектаров хвойного леса в Лиманской громаде Донецкой области, последствия которого прокуратура задокументировала как военное преступление.
Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке
Шведский артист Эрик Сааде выступил в полуфинале Евровидения с палестинским платком, повязанным на руке, в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.
Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира
Кабо-Верде стало первой африканской страной, которая подтвердила свое участие в Мирном саммите, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, после телефонного разговора между Зеленским и премьер-министром Кабо-Верде Улиссесом Коррейя э Силвой.
Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС
Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, усилила охрану границы и увеличила количество личного состава и вооружения в приграничных регионах после полномасштабного вторжения России.
alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024
alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa & Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.