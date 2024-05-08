Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

Коронавакцину от фармацевтической компании AstraZeneca изымают с рынка во всем мире, пишет газета The Telegraph, передает УНН.

Детали

По данным газеты, компания утверждает, что вакцина изъята по рыночным причинам и что она больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленными вакцинами, которые работают против новых вариантов.

При рассмотрении группового иска в Верховном суде Британии фармацевтическая компания недавно признала, что вакцина может вызвать серьезные побочные эффекты.

В марте 2021 года появились сообщения о случаях образования тромбов, низкого уровня тромбоцитов и кровотечения.

Контекст

Великобритания была первой страной в мире, которая одобрила вакцину Astra Zeneca от коронавируса. Однако после одобрения было решено ввести ограничения для пациентов в возрасте до 40 лет из-за особого риска образования тромбов.

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca сообщил о рекордных доходах от продажи лекарств